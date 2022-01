Che fine ha fatto Francesco Schettino oggi: dal carcere alla possibile svolta nel 2022

Sarà un 2022 delicato ed importante per un personaggio conosciuto tristemente in tutta Italia, considerando che ancora oggi in tanti si pongono la domanda “che fine ha fatto Francesco Schettino“. Il Capitano della nave Concordia, ritenuto il principale responsabile del disastro che anni fa ha causato più di 30 morti, in passato si è ritrovato al centro di bufale riguardanti la sfera politica, come vi abbiamo riportato a suo tempo. Ora, però, è doveroso concentrarsi sulla normale evoluzione della vicenda, dopo le richieste che ci sono pervenute.

Che fine ha fatto Francesco Schettino oggi: tutti gli ultimi aggiornamenti

Dunque, che fine ha fatto Francesco Schettino oggi? L’uomo è rinchiuso in carcere da quattro anni e mezzo, precisamente a Rebibbia, come è stato riportato di recente da TGCom 24. Afferma di non aver mai dimenticato le 32 vittime dovute alla famosa manovra azzardata presso l’Isola del Giglio, mentre il cappellano aggiunge che finora sia stato un detenuto modello. Fa sport, gli si vuole bene all’interno della struttura, oltre al fatto che pare aver ripreso gli studi.

Gli ultimi aggiornamenti evidenziano che frequenti corsi universitari in legge e giornalismo. Insomma, una nuova vita che potrebbe andare incontro ad una svolta molto importante nel corso del 2022, stando a quanto abbiamo preso negli ultimi giorni. A maggio, infatti, arriverà il termine a partire dal quale il suo legale potrà chiedere di essere ammesso a misure alternative di detenzione. Dunque, per lui potrebbero aprirsi le porte di uscita dalla prigione, dopo aver scontato un terzo della pena.

Qualora le cose dovessero andar bene per lui, le polemiche saranno assicurate. Staremo a vedere quale sarà la normale evoluzione di questa vicenda. Nel frattempo, abbiamo risposto alla domanda di chi chiede “che fine ha fatto Francesco Schettino in carcere oggi”. Da sempre, personaggio controverso, destinato a far parlare di sé anche nel 2022.

