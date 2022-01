Che fine ha fatto Diego Fusaro: annunciato il ritorno in TV su Rete 4

Che fine ha fatto Diego Fusaro? Questo il quesito che in tanti si sono posti di recente, al punto che ad inizio settimana abbiamo dedicato un primo articolo alla vicenda. Qualcuno, infatti, ci ha scritto in privato su Facebook e WhatsApp, affermando che la sua recente scomparsa dai salotti televisivi, in primis quelli di Rete 4, sarebbe figlia del lavoro portato avanti dai fact checker. E pensare che in alcune circostanze lo abbiamo difeso da fake news che lo hanno investito, soprattutto durante la stagione autunnale.

Che fine ha fatto Diego Fusaro: ufficiale il ritorno su Rete 4

A testimonianza del fatto che Bufale ed altri siti che si occupano di notizie false non siano poi così “potenti”, possiamo oggi rispondere serenamente alla domanda “che fine ha fatto Diego Fusaro”. Già, perché lui stesso ha confermato su Facebook che oggi 26 gennaio sarà ospite a “Zona Bianca”, il programma in onda in prima serata su Rete 4 tutti i mercoledì sera. E pensare che qualcuno, evidentemente, non ha molto apprezzato la sua scelta di accettare l’invito, come si può notare da alcuni commenti qui di seguito:

“Sperando che ti lascino ragionare senza interromperti. Tattica usata dai soliti ospiti e/o “giornalai” quasi tutti asserviti al pensiero unico politicamente corretto, in realtà eticamente corrotto”;

“Diego, stai attento alle subdole trappole retoriche che avranno sicuramente imbastito”;

“Non guardo più la tv. Guardo solo byoblu. Però stasera farò un’eccezione solo per Fusaro. Perché tutti voi servi di un sistema marcio, non meritate il nostro ascolto e la nostra attenzione. Ringraziate Fusaro“.

Insomma, non tutti hanno reagito bene tra i sostenitori di Diego Fusaro. La notizia importante, in ogni caso, è che non sia stato “imbavagliato” dalle TV, al contrario di quanto è stato detto negli ultimi giorni, al punto che oggi 26 gennaio lo potremo vedere su Rete 4 in prima serata.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.