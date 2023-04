Che fine ha fatto Alessia Merz oggi: ultime notizie del 2023 con Fabio Bazzani

Non si arresta in alcun modo la bufala su Alessia Merz morta, già presa in esame con un altro approfondimento pubblicato nella giornata di ieri, al punto che occorre tornare sull’argomento per chi si pone la domanda “che fine ha fatto“. Con tanto di ultime notizie aggiornate ad oggi su suo marito Fabio Bazzani. Già, perché la decisione della coppia alla fine è stata singolare e a detta di molti inspiegabile, visto che quasi tutti i personaggi famosi tendono a sfruttare al massimo la propria notorietà.

Alessia Merz è viva: ultime notizie del 2023 ed aggiornamenti sul marito Fabio Bazzani

Per farvela breve, Alessia Merz è viva e vegeta. Le ultime notizie di oggi ci dicono che il famosissimo volto di “Non è la Rai” negli anni ’90 oggi sia residente a Zola Predosa, nei pressi di Bologna, dove conduce una vita assolutamente tranquilla e lontana dalle luci dei riflettori insieme al marito Fabio Bazzani. L’ex attaccante, che ha costruito la sua carriera soprattutto con un quantitativo di gol interessante con la maglia della Sampdoria, è stato parte integrante dello staff di Mihajlovic ai tempi del Bologna.

Resta dunque legato al mondo del calcio, in attesa di nuove proposte che sicuramente non tarderanno ad arrivare. Sostanzialmente, Alessia Merz non è morta. In una recente intervista, ha fatto sapere semplicemente di aver rifiutato alcune proposte televisive, come quella per “Pechino Express“, oltre alla nuova edizione della nota trasmissione “L’isola dei famosi“. Insomma, in questa fase della sua vita preferisce trascorrere il tempo a casa, con marito e figli.

Purtroppo, come spesso avviene in queste circostanze, qualcuno ne ha approfittato per far credere al pubblico che Alessia Merz sia morta. Titoli ingannevoli, sui quali qualcuno dovrebbe intervenire. Le ultime notizie di oggi sono fortunatamente di natura differente, anche per quanto concerne Fabio Bazzani, in attesa di nuove avventure calcistiche nel 2023.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.