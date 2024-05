Che cos’è il rainbow kiss: significato del tormentone diventato di nuovo virale

Se ne parlava già nel 2021, prima che il concetto diventasse improvvisamente virale anche a maggio 2024, visto che oggi in tanti si chiedono “che cos’è il rainbow kiss“. Insomma, qual è il significato di un’espressione che da alcune ore a questa parte spopola su TikTok, al punto da diventare virale? Una questione apparentemente innocente per le coppie, indipendentemente dal fatto che siano fisse o occasionali, che richiede però qualche chiarimento a monte, per evitare di andare incontro a brutte sorprese.

In tanti vogliono una risposta alla domanda “che cos’è il rainbow kiss”: focus sul significato del tormentone virale

Nessuna catena social, dunque, a differenza di quanto riportato nelle scorse settimane a proposito di presunte iniziative da parte di Papa Francesco. Dunque, che cos’è il rainbow kiss? Se vi state chiedendo quale sia il significativo di un trend diventato molto forte sui social proprio questo giovedì, diciamo subito che non ha nulla a che vedere con pratiche omosessuali, a differenza di quanto si possa percepire con il termine “arcobaleno“.

In pratica, siamo al cospetto di una pratica sessuale reciproca. Una sorta di “69” rivisitato, per chi ha una certa conoscenza di questo gergo. Già, perché la risposta più semplice alla domanda del giorno si focalizza sul fatto che l’uomo pratichi sesso orale alla sua partner durante il ciclo mestruale, mentre la donna faccia lo stesso, aspettando che l’uomo raggiunga l’orgasmo. Un modo per appartenere maggiormente all’altra persona, che ci espone ad alcuni rischi per la salute.

Una volta risposto al quesito “che cos’è il rainbow kiss”, infatti, occorre andare oltre il significato dell’espressione. Soprattutto per la donna, infatti, c’è la possibilità di esporsi a malattie trasmesse dal partner. Anche quello fisso e non necessariamente occasionale, in quanto l’uomo potrebbe essere portatore asintomatico di patologie facilmente trasmissibili tramite questa pratica. Insomma, occorre fare molta attenzione, evitando di andare incontro a trend social con una certa superficialità.

