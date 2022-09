Le chat false su incontri politici per Acquedotto Pugliese entrano a gamba tesa in una campagna elettorale nata rancida che, con l’approssimarsi della data, non risparmia colpi bassi.

Nasce tutto sul filo del se fosse, si dice, mi riferiscono. E cominciano ad apparire messaggi sui social che si dice mandati dalla direttrice di Acquedotto Pugliese, screenshot di cellulare alla mano.

C’è un evidente problema: nella nostra lunga carriera sappiamo che una screenshot si può alterare. Che un messaggio può riportare in intestazione ogni nome che lo scrivente gli vuole attribuire (la pratica, per i curiosi, si chiama “spoofing“, fingere di chiamare o messaggiare da un cellulare diverso con indicazione mittente modificata).

In tempi ordinari si sarebbe andati quindi coi piedi di piombo: del resto qui si parla della vita e della carriera di qualcuno.

E messaggi come

Come da telefonata della dottoressa Portincasa, venerdì 16 settembre dalle 17.30 sei convocato presso la sala ricevimenti international a Foggia. Alle 19 sarà presente anche il vice presidente della Regione Raffaele Piemontese, candidato alla Camera dei Deputati nella lista del Pd. Estendi l’invito ad amici e parenti. Queste elezioni valgono il nostro futuro. Ricorda che la tua presenza è obbligatoria

Rischiano di sconvolgere la prima e distruggere la seconda.

Abbastanza perché ci sia da difendersi in tribunale.

Chat false su incontri politici per Acquedotto Pugliese, scattano smentite e denunce

A seguito degli articoli nati dal caso sul “sistema Emiliano” è quindi arrivata prontamente la smentita e annuncio di azioni legali.

“Con la presente vogliamo smentire fermamente quando da voi riportato nell’articolo sopracitato. Vi chiediamo pertanto di rettificare l’articolo con quanto di seguito riportato.

L’azienda Acquedotto Pugliese Spa e i suoi vertici, nonché in particolare la Direttrice Francesca Portincasa sono totalmente estranei alla vicenda da voi riportata. Non è previsto nessun incontro. Sono in corso accertamenti interni sull’esistenza o meno del messaggio da voi riportato e sul suo mittente.

Acquedotto Pugliese è una delle maggiori utilities italiane e la sua attività si limita alla gestione del ciclo idrico integrato sui territori di sua competenza.

Anche in merito ai commenti diffamatori utilizzati per la descrizione della nostra attività procederemo a difendere la nostra immagine nelle sedi opportune”.

Dal PD, in serata, la conferma della prosecuzione della vicenda per mezzo di vie giudiziarie, laddove l’interessata

ha comunicato che si è recata alla Questura di Foggia per denunciare alla Polizia la falsificazione di un messaggio Whatsapp con il suo nome e la sua foto-profilo. Non ho mai neanche pensato di chiamare la direttrice generale di Acquedotto Pugliese, una donna che interpreta il suo ruolo con rigore e professionalità al di sopra di ogni sospetto

Che vi sia di lezione ogni volta che chiedete “Il fact checking, però fatecelo subito perché se non lo fate subito è una cosa gravissima e vuol dire che ho ragione io”.

Avere fretta nell’accusare non significa avere ragione. Significa esporvi a sgradevolezze come questa.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.