Charles Leclerc alla Mercedes: l’annuncio per la Ferrari e la F1 non ha alcuna conferma

Charles Leclerc alla Mercedes. Questo l’annuncio che sta scuotendo in queste ore il mondo della F1 e, per forza di cose, tutti i tifosi della Ferrari che credono tanto nel monegasco. Una fake news, nata probabilmente per gioco, in linea con quanto avvenuto anni fa, quando qualcuno aveva alimentato la voce secondo cui il cavallino rampante avrebbe lasciato il circus. Ne abbiamo parlato a suo tempo, così come oggi è necessario chiarire alcuni aspetti di questa bizzarra vicenda.

Charles Leclerc alla Mercedes: smentiamo la bufala su F1 e Ferrari

Un articolo apparso sul web nella giornata di ieri, forse per “trollare” i lettori. In generale, per fare qualche visita in un weekend “morto” per chi segue questo sport, considerando che il prossimo appuntamento previsto dal calendario sia in programma tra una settimana negli Stati Uniti. Difficile dire da dove nasca l’annuncio di Charles Leclerc alla Mercedes, anche perché chi segue questo sport sa bene che il team tedesco abbia firmato per la prossima stagione un talento come Russell.

Proprio quest’ultimo, a settembre, ha dichiarato che correrà alla pari con Hamilton, suo prossimo compagna di squadra praticamente certo. Dunque, Leclerc non potrebbe avere spazio in Mercedes, senza dimenticare il fatto che la Ferrari con lui abbia fatto una scelta a lungo termine. Insomma, siamo al cospetto di una fake news che, oltre a non avere alcuna fonte alle sue spalle, va contro le logiche e le dinamiche che hanno preso piede nel corso delle ultime settimane in Formula 1.

Dunque, se avete letto da qualche parte “Charles Leclerc alla Mercedes”, potete stare certi di esservi imbattuti in una bufala. Staremo a vedere come andranno le cose, ma smentiamo nel modo più assoluto l’annuncio che ha scosso il mondo della Ferrari e della F1. Come avviene spesso e volentieri in circostanze simili nello sport.

