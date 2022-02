“Cercano medici a Gardaland”, ma non risultano bandi (per non parlare dei presidi medici normali…)

Ci segnalano i nostri contatti una serie di messaggini virali su WhatsApp e affini per cui “cercano medici a Gardaland”. Il riferimento è, ovviamente, alla nota fake news per cui i vaccini causerebbero malori e morie dei “sierati”.

Fake news facilmente smentita dai fatti, che invece dimostrano una netta prevalenza dei decessi tra i non vaccinati rispetto ai vaccinati, con un’incidenza standardizzata di 103 decessi ogni 100.000 contagi contro i 4,4 dei vaccinati con ciclo completo e booster.

Ma a parte il riferimento alla “storia cornice”, è facilmente smentibile anche la narrazione.

Il Gruppo Merlin Entertainment lista i bandi di assunzione periodicamente: non sappiamo a cosa faccia riferimento la catena di messaggi, ma ovviamente ad oggi non ci sono posizioni per medici o anestesisti tra di essi.

Abbiamo archiviato la bacheca qui, a testimonianza della situazione al 19 Febbraio, ore 14:07.

Nondimeno un presidio medico di primo soccorso era, è e sempre sarà presente a Gardaland come in tutti i luna park e parchi di divertimento della catena (e di altre).

Non è possibile escludere a priori che in passato qualcuno sia stato assunto: i medici non sono un bene naturale che cresce nei giardini di Gardaland, ovviamente sono stati assunti.

Non è possibile escludere che nel futuro qualche medico sarà assunto, dato che la durata di vita di un parco eccede la vita lavorativa delle persone che vi prestano opera.

Possiamo però escludere vi sia una attuale richiesta di medici, tampoco di anestesisti, in ogni caso nessuna richiesta connessa al vaccino.

