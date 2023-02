Cercano il CV di Annalisa Savino per sminuirla da preside e dirigente scolastico, ma falliscono

Non mancano le polemiche attorno alla preside di Firenze, che commentando alcuni episodi di violenza in questi giorni ha nuovamente sollevato il problema della cultura fascista purtroppo radicata anche in alcuni giovani. Non è un caso che proprio in queste ore in tanti stiano cercando il CV di Annalisa Savino, con il chiaro tentativo di sminuirla e di individuare delle crepe nel suo passato, così da mettere in discussione i meriti della donna che le hanno consentito di diventare dirigente scolastico.

Alcuni chiarimenti sul CV di Annalisa Savino: il percorso del dirigente scolastico dopo le polemiche sulla preside di Firenze

I risultati ottenuti da coloro che sono alla ricerca del CV di Annalisa Savino, però, non sono stati quelli sperati. Premesso che lo studio in questione nasce per l’ennesima volta con la propensione ad individuare elementi utili per denigrare personaggi, andando oltre i contenuti di cui tanto si parla in settimana, pare che il tentativo non sia andato a buon fine.

Provando a scendere maggiormente in dettagli sul CV di Annalisa Savino, si scopre che il dirigente scolastico abbia tutte le carte in regola per ricoprire il suo ruolo. Alcune fonti web, infatti, oggi riportano che la preside di Firenze si sia laureata in Filosofia, per poi ottenere l’abilitazione all’insegnamento per Storia e Filosofia. Come se non bastasse, ha superato in pochi anni il concorso pubblico per insegnare nella scuola primaria, prima di vincere il concorso per dirigente scolastico. Successivamente, ha diretto per un anno ‘’Istituto Comprensivo di Gambassi Terme e negli otto anni successivi l’Istituto Comprensivo Ghiberti di Firenze.

In passato ci è già capitato di trattare tematiche simili, mentre oggi, al di là del percorso seguito dalla preside di Firenze, è interessante evidenziare come determinate ricerche provino a spostare il mirino della critica verso fattori differenti rispetto al problema sollevato dalla diretta interessata. In ogni caso, era doveroso portare all’attenzione dei nostri lettori alcuni riscontri e dettagli riguardanti il CV di Annalisa Savino.

