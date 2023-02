Cercano i veri genitori di Gabriele Costanzo: chiariamoci una volta per tutte

In tanti in queste ore stanno cercando i veri genitori di Gabriele Costanzo, il ragazzo adottato diversi anni fa da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi. La scomparsa del noto giornalista e conduttore, infatti, ha reso nuovamente attuale un argomento che sembrava ormai archiviato. E così, mentre da un lato si diffondono voci incontrollate in merito a presunte dimissioni di Maria De Filippi da Mediaset, con relativa sospensione definitiva di trasmissioni come “Uomini e donne”, “C’è posta per te” ed “Amici”, tocca precisare concetti anche sul giovane.

Stanno cercando i veri genitori di Gabriele Costanzo: occorrono precsazioni definitive

Alla conduttrice, infatti, abbiamo già dedicato un approfondimento con un altro articolo, mentre sul loro figlio adottivo occorre essere più precisi in merito ad alcuni punti. Già, perché sui social stanno prendendo piede strane teorie in merito ai veri genitori di Gabriele Costanzo. La realtà dei fatti, così come abbiamo avuto modo di verificare in questi anni, è molto più semplice e banale di quanto si possa immaginare. Proviamo a fare il punto della situazione.

Allo stato attuale, non sappiamo nulla sui veri genitori di Gabriele Costanzo, in quanto il giovano fu lasciato presso l’orfanotrofio quando era appena un neonato. Nonostante alcuni addetti ai lavori siano andati a caccia di ulteriori dettagli in merito negli anni scorsi, ad oggi non si hanno tracce in merito alle sue origini e ai genitori biologici. Capitolo chiuso.

Insomma, dopo aver negato che ci siano i presupposti per la sospensione di trasmissioni televisive come “Uomini e donne”, “C’è posta per te” ed “Amici” (fatta eccezione per questi primissimi giorni post lutto), oggi tocca ribadire che determinate indiscrezioni sui veri genitori di Gabriele Costanzo debbano essere smentite con grande forza. Allo stato attuale, l’unica cosa giusta da fare è rispettare il dolore della famiglia per la perdita di Maurizio Costanzo.

