Cercano frasi e regali di San Valentino, ma finisce in truffa: occhio a WhatsApp ed email

Bisogna fare davvero molta attenzione, in queste ore, nel caso in cui siate alla ricerca di frasi e regali di San Valentino in rete. Soprattutto in riferimento a messaggi WhatsApp ed email di dubbia provenienza. Abbiamo provato ad analizzare qualcosa in merito nei giorni scorsi, a proposito di un messaggio molto sospetto con Ferrero Rocher vittima di una truffa. Insieme a coloro che hanno ricevuto la comunicazione inerente un finto concorso. Oggi, però, tocca esaminare la questione ampliando il discorso.

Occhio a frasi e regali di San Valentino: truffa in agguato con WhatsApp ed email

CPR, come riportato tramite apposito report, ha trovato un esempio di truffa di phishing incentrata sulla frode perl’acquirente. L’e-mail di phishing dannosa utilizzava il marchio “The Millions Roses” per indurre le vittime ad acquistare regali di San Valentino. Nell’esempio fatto dai ricercatori, più in particolare, l’email fraudolenta è stata inviata da un indirizzo fake. Il messaggio in circolazione anche in Italia riporta un indirizzo aziendale diverso dal legittimo marchio “The Million Roses”. Questo è un segno che l’e-mail proviene da una fonte dubbia e il sito Web in questione falso.

Chiunque abbia cliccato sul link collocato all’interno dell’e-mail è stato reindirizzato a un collegamento dannoso fraudolento, attualmente inattivo, che cerca appunto di riprodurre i contenuti grafici di The Millions Roses. I messaggi di phishing manipolano gli utenti affinché eseguano azioni come l’installazione di un file dannoso, il clic su un link che rimanda a malware o la divulgazione di informazioni riservate come le credenziali di accesso.

Puntualmente, arrivano nuove segnalazioni a cavallo di eventi come quello in programma domani, visto che tanti utenti sono alla ricerca di frasi ad effetto da scaricare, oppure di regali di San Valentino in alcuni casi virtuali. Ecco perché bisogna fare molta attenzione ai messaggi che arrivano via email o su WhatsApp, quando il contenuto tende in qualche modo a crearci dei sospetti.

