Cercano figli e compagna di Claudia Pandolfi dopo la confessione a Belve: alcuni chiarimenti

Pare sia bastata una sorta di confessione durante l’ultima puntata di Belve, per far sì che la gente si mettesse alla ricerca dei figli e della compagna di Claudia Pandolfi. Un controsenso a detta di molti, in riferimento ad una vicenda che ricorda molto quella di Elly Schlein, come vi abbiamo riportato con un altro articolo sul nostro sito. In realtà, occorrono delle precisazioni, perché le due storie presentano alcune differenze sostanziali che dobbiamo prendere in considerazione.

Inutile cercare figli e compagna di Claudia Pandolfi dopo la confessione a Belve

Premesso che non abbia alcun senso mettersi alla ricerca dei due figli dell’attrice, frutto delle sue relazioni del passato, occorre contestualizzare quanto detto dalla diretta interessata in occasione della puntata di Belve. A conti fatti, l’ultima che andrà in onda per questa stagione, con appuntamento fissato il 21 marzo sui canali Rai. Perché non c’è alcun motivo di mettersi a cercare la compagna di Claudia Pandolfi? Evidentemente, ad alcuni mancano dei pezzi di questa vicenda.

C’è una ragione molto semplice e banale per la quale non ha alcun senso focalizzarsi sulla presunta compagna di Claudia Pandolfi. In occasone dell’intervista rilasciata durante la puntata di Belve in onda martedì sera, infatti, l’attrice ha sì confermato di essersi innamorata di una donna in passato, ma anche che la relazione in questione sia durata sì e no un mese. Una storia per lei indubbiamente importante, al punto da definire la fidanzata un vero e proprio “faro”.

Fatta questa premessa, ad oggi non esiste alcuna compagna di Claudia Pandolfi, così come non ha senso darle delle etichetta sul suo orientamento sessuale, visto che non risultano altre relazioni omosessuali nel suo passato ed in tempi più recenti. Insomma, diamoci un taglio con le solite uscite, come sempre poco rispettose nei confronti di persone che decidono di esporsi su questi temi.

