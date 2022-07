Ce l’hanno con Shinratensei98 ed Elisa Esposito del corsivo, ma fanno il pieno su OnlyFans

Si rafforza un trend di cui abbiamo iniziato a parlarvi già nelle scorse settimane sul nostro sito, a proposito di account OnlyFans tanto discussi come quelli di Shinratensei98 ed Elisa Esposito. Inutile dire che siano progetti web nati da presupposti assai differenti tra loro, ma ciò non toglie che più determinate persone vengono criticate pubblicamente dal pubblico, più iniziano a conquistare fette di utenza significative. Aspetto che abbiamo avuto modo di riscontrare anche in questo frangente.

Ci sono Shinratensei98 ed Elisa Esposito del corsivo? Dalle critiche al successo

Per contestualizzare meglio ogni discorso, è opportuno chiare in primis chi siano Shinratensei98 ed Elisa Esposito. Nel primo caso, ci si riferisce ad una coppia, Vittoria e Matteo, che un bel giorno ha deciso di girare video porno. Con il trascorrere del tempo, poi, si sono aperti anche a soggetti terzi, proponendo sempre più contenuti nel proprio canale OnylFans. Dunque, hanno rapporti sessuali anche con altre persone e puntualmente registrano video, arrivando ad intascare anche 50.000 euro al mese. Tante critiche, ma con il trascorrere del tempo utenza in crescendo.

Fenomeno simile quello di Elisa Esposito, meglio conosciuta come Prof del corsivo. La sua parlata irrita la quasi totalità degli utenti sui social, ma anche in questo caso si assiste ad una crescita della platea OnlyFans, dove non mancano sue foto sexy, fino ad arrivare a remunerativi (per lei) inviti alle serate dei locali e all’ormai probabile partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello VIP.

Stando ad alcune verifiche che abbiamo condotto, nel corso delle ultime settimane (ovvero, da quando i riflettori del web si sono ulteriormente intensificati su di loro), gli account di Shinratensei98 e di Elisa Esposito hanno conosciuto una crescita superiore del 10% della propria base fan/abbonati su OnlyFans. Insomma, l’importante è che se ne parli, visto che questa tendenza si traduce in un aumento degli abbonamenti ai rispettivi canali.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.