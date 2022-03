Catena su Samanta Flauto per 26 cuccioli di labrador arrivati dall’Ucraina: ci sono smentite

Sta diventando virale in queste ore una catena che ci parla della poliziotta Samanta Flauto, come referente principale per l’affidamento di 26 cuccioli di labrador, a quanto pare in arrivo dall’Ucraina. Messaggio che sta raccogliendo smentite varie. Si tratterebbe della logica conseguenza dopo il viaggio di una volontaria accorsa nel Paese colpito dalla guerra da poco meno di due settimane, in riferimento all’emergenza che da quelle parti stanno vivendo anche con gli animali. Come riportato in passato al cospetto di notizie simili, consiglio a tutti di fare molta attenzione.

Cosa sappiamo su Samanta Flauto per i 26 cuccioli di labrador in arrivo dall’Ucraina

Andiamo per gradi. In un contesto simile, infatti, diventa importante riconoscere in primis la catena su Samanta Flauto che sta circolando da ore su WhatsApp e Facebook. La catena solidale per i cuccioli di labrador che forse stanno arrivando dall’Ucraina è apprezzabile, in quanto testimonia per l’ennesima volta la nostra empatia per gli animali. Tuttavia, prima di “assalire” un numero di telefono occorre essere sicuro di agire in modo corretto. Il testo originale è quello che segue:

“Una veterinaria di Ravenna è andata con un furgone a portare aiuti in Ucraina e sta tornando con 26 tra adulti e cuccioli di Labrador e Terranova che la loro allevatrice ha deciso di mandare in Italia perché non ha più nulla da dar loro da mangiare. Spargete la voce per favore se qualcuno li vuole adottare, sono tutti cani di allevamento con anche il pedigree. Se interessati chiamare al n. 34719***** Samanta Flauto. (Poliziotta)“.

Non vi mostriamo il numero per questioni di privacy, in quanto la catena è stata già oggetto di smentite. Da verificare anche l’esistenza di una certa Samanta Flauto nelle vesti di poliziotta. Anche qui, infatti, mancano conferme. Parallelamente, sta prendendo piede un’altra catena, dai contenuti simili, con referenti diversi. Vi faremo sapere appena avremo maggiori informazioni in merito.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.