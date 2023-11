Cassano svela a Staffelli ‘cosa è successo alla Bobo TV’: tra voci di lite con Vieri e sostituti

In tanti ancora oggi 6 ottobre si chiedono ‘cosa è successo alla Bobo TV‘, con alcuni dettagli forniti da Cassano a Staffelli per “Striscia la notizia” che aiutano a contestualizzare un po’ i fatti. Rispetto a quanto riportato durante il fine settimana, in merito allo scambio di messaggi vocali tra Fabrizio Corona e Nicola Ventola (ne abbiamo parlato con un altro pezzo), pare che la questione non sia prettamente economica. O che, quantomeno, questa non fosse la causa principale dei problemi con il quartetto composto anche da Daniele Adani.

Cassano rivela a Striscia la notizia e a Valerio Staffelli ‘cosa è successo alla Bobo TV’: approfondiamo i rumors su lite con Vieri e sostituti

Provando a scendere in dettagli, effettivamente le dichiarazioni di Cassano a Striscia la notizia e a Valerio Staffelli su cosa è successo alla Bobo TV sono molto interessanti, perché consentono di stringere il cerchio attorno alle voci di lite con Vieri e sostituti. Andiamo con ordine, perché l’ex attaccante della Sampdoria ha affermato che dietro la rottura non ci sarebbero questioni economiche, anche perché lui stesso ha lasciato intendere di poter vivere in tutta tranquillità con quanto messo da parte.

Dunque, tutto verte attorno a questioni di potere. Dunque, cosa è successo alla Bobo TV? Da un lato, le parole di Cassano che andranno in onda durante la prossima puntata di “Striscia la notizia” sottolineano come ci fossero divergenze di vedute sulla gestione del progetto. Dall’altro, lo stesso Cassano dichiara che solo sua moglie abbia il potere di “comandarlo” insieme ai figli.

Non è detto che ci sia stata una vera e propria lite tra Vieri da un lato e Cassano con Adani dall’altro. Di sicuro, il quesito “cosa è successo alla Bobo TV” si spiega con una discussione molto accesa anche in merito all’entrata di un quinto elemento, evidentemente voluto proprio da Vieri. In particolare, appare certa l’accesso nel progetto dei due fratelli youtuber Gabboman e Fabio.

