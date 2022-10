Caso Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello VIP: tra sputo ed esclusione

Uno dei personaggi più controversi di quest’edizione del Grande Fratell0 Vip è stata sicuramente Elenoire Ferruzzi. Il suo modo di fare però ha varcato il limite dell’accettabile, ritrovandosi alla fine ad essere squalificata dal reality. Sulla squalifica di Elenoire Ferruzzi bisogna però chiarire un aspetto, fino ad ora gli autori e lo stesso Alfonso Signorini avevano chiuso un occhio sul suo modo di fare troppo volgare e fuori dagli schermi, ma dopo le continue offese nei confronti di Nikita Pelizon è stato necessario avviare un provvedimento contro di lei.

Alcuni chiarimenti Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello VIP: tra sputo ed esclusione dallo show

Altro caso, dunque, dopo quello dei giorni scorsi su Carolina Marconi. La squalifica infatti non è avvenuta in maniera diretta, come ad esempio è accaduto in passato con concorrenti che bestemmiavano. Questa volta è stata data una sorta di seconda chance ad Elenoire Ferruzzi lasciando decidere il pubblico di casa sulla sua sorte all’interno del Grande Fratello Vip.

A conti fatti, è stato aperto quindi un televoto flash che non ha avuto assolutamente pietà per la concorrente, infatti ben il 90% ha votato per cacciarla dalla casa più spiata d’Italia. Non si può quindi parlare di squalifica, ma di provvedimento disciplinare, in un certo senso gli autori si sono lavati le mani sulla questione, dando maggiore responsabilità al pubblico da casa.

Nonostante Alfonso Signorini si sia sempre battuto per quello che rappresenta Elenoire Ferruzzi, dando spazio in questo modo a tematiche importanti relative al mondo trans, alla fine non ha potuto fare altro che condannare il suo atteggiamento all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Il suo modo di fare irriverente e provocatorio è sfociato nella volgarità, un limite spesso superato da Elenoire Ferruzzi e che era diventato intollerabile. La concorrente del GFVip si è resa protagonista spesso di gesti stupidi, ignoranti, oltre che volgari e questo in televisione non può avere spazio. Nel dettaglio, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stato il suo accanimento contro Nikita Pelizon, prima dicendo che porta sfiga e poi sputando al suo passaggio.

Dopo il caso dello sputo, Elenoire Ferruzzi ha anche provato a giustificarlo con una scusa banale, ma ormai il guaio era stato fatto ed il pubblico ha deciso di cacciarla dal Grande Fratello Vip.

