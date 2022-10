Carolina Marconi fa parte dei Testimoni di Geova: chiarimenti dopo il Grande Fratello VIP

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del passato di Nikita Pellizon nei Testimoni di Geova, movimento religioso che ha lasciato a 16 anni e che ha spinto i suoi genitori a cacciarla di casa. Una storia che ha colpito molto Carolina Marconi e subito dopo la diretta ha deciso di parlare nuovamente dell’argomento con Nikita. La concorrente si è sentita molto vicina a Nikita, ha voluto spiegarle la sua situazione familiare che in un certo senso non si distoglie molto da quella raccontata dalla concorrente del GFVip durante la diretta.

Voci su Carolina Marconi che fa parte dei Testimoni di Geova: tutte le precisazioni dopo il Grande Fratello VIP

Come se non bastasse il caso di Marco Bellavia, trattato nei giorni scorsi, un altro fronte si è aperto oggi sul Grande Fratello VIP. Non c’è stata una confessione diretta, ma la Marconi ha parlato anche lei dei rapporti con i Testimoni di Geova, lasciando dei dubbi sulla sua appartenenza a questo movimento religioso. Carolina Marconi ha spiegato come sia la mamma che la sorella siano Testimoni di Geova, seppur da pochi anni, mentre l’altra sorella lo è stata per ben 18 anni, ma ora è una dissociata.

Una sorella e la madre di Carolina Marconi appartengono a questa organizzazione religiosa, mentre lei non si espressa in modo esplicito a riguardo, ha parlato di essere nel mezzo. La situazione familiare di Carolina non è diversa da quella di Nikita da questo punto di vista, perché la sorella dissociata non ha più alcun tipo di rapporto con la mamma e l’altra sorella appartenente all’organizzazione, non si può avere più comunicazione.

E’ evidente come sia un contesto complicato che la stessa Carolina Marconi ha definito molto doloroso, per questo riesce a comprendere molto bene lo stato d’animo di Nikita. Sta di fatto che non è chiaro se la Marconi faccia parte dei Testimoni di Geova, le sue affermazioni non permettono di avere dettagli a riguardo. Per ora si definisce nel mezzo, anche se le regole di questo movimento religioso sono piuttosto rigide: o si sta dentro o si sta fuori. Bisogna capire se nella prossima puntata del Grande Fratello Vip sarà fatta maggiore chiarezza a riguardo, a proposito di Carolina Marconi tra i Testimoni di Geova.

