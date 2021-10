Torna di moda una vecchia bufala durante l’ultima puntata di Piazzapulita, considerando il fatto che a detta di Carlo Freccero ci sarebbero dei dubbi a proposito delle famose bare di Bergamo. Le immagini che hanno colpito tutta Italia tra marzo e aprile 2020, infatti, non convincono questo personaggio televisivo controverso, di recente protagonista di altre discussioni in tv come avrete notato con il nostro articolo. Ecco perché bisogna tornare sull’argomento, alla luce di false credenze che hanno preso piede sui social in questi mesi.

Risposta a tono di Formigli a Carlo Freccero che ha dubbi sulle bare di Bergamo a PiazzaPulita

La ricostruzione sullo scambio di opinioni avvenuto sul sito di LA7 è disponibile anche sul sito dell’emittente. Fondamentalmente, Carlo Freccero è da tempo diventato un punto di riferimento per i no green pass e soprattutto per i NoVax. Oltre a dichiarare di non essere intenzionato a procedere con la vaccinazione, ha alimentato tesi complottiste relative alla Cina e al grande reset. Ieri, a PiazzaPulita su LA7, Corrado Formigli è rimasto scosso quando si è parlato del caso delle bare di Bergamo.

Sull’argomento, infatti, Carlo Freccero ha lasciato intendere chiaramente che tornerà a parlarne nel momento più opportuno, lasciando intendere molto chiaramente che a suo modo di vedere sui quei camion non ci fossero persone morte per il Covid. A quel punto, Formigli ha voluto rendere chiaro il proprio pensiero e quello di Piazzapulita, dichiarando senza giri di parole che a suo modo di vedere quella sia una cavolata. In realtà, le sue parole sono state più colorite.

Va detto che tutte le indagini emerse fino ad oggi sul caso delle bare di Bergamo non abbiano mai dimostrato alcuna tesi complottista. Il che giustifica quanto detto da Corrado Formigli a PiazzaPulita su LA7, in replica alle discutibili teorie di Carlo Freccero.

