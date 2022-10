Careliani trollano Putin (e Dugin): nessuna leva perché raccolgono mirtilli. E questo è il seguito ideologico, sullo stesso canale, di un proclama di Dugin, l’ideologo della “Quarta Teoria Politica”. Nonché spinoff della fallimentare campagna di coscrizione dei riservisti russi che continua incessantemente a toccare nuovi abissi di trash.

Non bastano racconti di insegnanti alle soglie della pensione e invalidi spediti al fronte per screzi personali con l’ufficiale di leva, percentuali tra il 30% e il 50% di riformati tra i richiamati, compresi invalidi, genitori di invalidi non autosufficienti e persone con malattie mentali incompatibili con la leva.

Non bastavano i resoconti di uniformi scomparse dai magazzini e cibo rancido descritto in grado di causare una nuova Rivoluzione di Ottobre tipo Corazzate Potemkin.

Adesso ci si mettono anche i locali a trollare Putin. Girandogli, involontariamente o meno, le parole di Dugin.

Careliani trollano Putin (e Dugin): nessuna leva perché raccolgono mirtilli

Parliamo della cittadina di Sheltozero in Carelia, ridente cittadina sulle rive del lago Onega. Dove riferiscono fonti Telegram da settembre gli incaricati alla leva hanno cominciato a richiamare gli uomini validi mediante chiamata diretta, citazione e messaggi social.

Nessuno si è presentato, e al momento delle giustificazioni l’amministrazione locale ha dichiarato che era colpa della stagione dei mirtilli.

Tutti gli uomini validi alla leva erano a fare il loro dovere di cittadini della Madre Russia raccogliendo mirtilli nei boschi, occupazione dalla quale non potevano essere certo distratti per una cosa triviale come andare in guerra contro l’Ucraina.

Ironicamente, la risposta dei Careliani è perfettamente aderente con l’ideologia del perfetto russo secondo Dugin, ideologo della “Quarta Teoria Politica”, nonché padre della defunta Darya Dugina.

Secondo un post Telegram di Dugin del 13 Maggio infatti l’unico modo con cui i Russi avrebbero mai trovato salvezza era distruggere il capitalismo occidentale e tornare, sin da bambini a raccogliere lamponi da dividere con gli orsi.

Mesi dopo, i richiamati alla leva russa sembrano aver preso il filosofo sin troppo in parola, andando a raccogliere mirtilli (sempre frutti rossi sono) per il bene della Patria.

Tanto in guerra ora ci andranno gli orsi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.