Caracas: La sposa risponde no per scherzo e annulla il matrimonio

Un tempo la pubblicità del Rum Pampeiro magnificava le lodi di una bevanda “bevuta nei peggiori bar di Caracas“, cementando nell’immaginario italiano Caracas come un posto magico dove il trash diventa simpatia e leggenda.

Proprio da Caracas arriva una storia, in realtà consumata il mese scorso, dove lo spirito libertino e divertente incarnato in quella pubblicità ha messo nei guai una simpatica sposa.

Proprio in un fumetto pubblicato in Brasile nel 1987 Paperino, sognando il suo matrimonio con l’eterna fidanzata Paperina, si dilettava nella sua immaginazione di prodursi in spiritose risposte da ammanire al prete, reagendo nel suo sogno alla fatidica domanda con

Mi sono sempre piaciuti i quiz! Se rispondo bene, cosa vinco?

Una sposa identificata nel video dell’avvocato Fernando Jose Arias come Miriam ha deciso di riportare in vita quel momento di ironia rispondendo alla domanda, in sede civile, con un netto “no” seguito da una risata.

A quel punto semplicemente il matrimonio si interrompe: l’ufficiale di stato civile invita i due coniugi assai incerimoniosamente per una cerimonia a levarsi di torno e riprogrammare il loro matrimonio per un’altra volta perché non è più possibile proseguire.

Come conferma l’avvocato Arias, in quel momento preciso la domanda assolve infatti un ruolo di dichiarazione formale del proprio intento riguardo ad un vero e proprio negozio giuridico, allo scopo di dispiegare effetti tra due parti consenzienti.

Ove il consenso non vi sia, o non sia chiaro, è semplicemente impossibile proseguire, cosa che nell’interpretazione della legge che gli immacabili “esperti da social” hanno contestato consente la burla solamente in quel di Paperopoli. E anche lì sarebbe meglio mantenerla nel mondo dei sogni.

