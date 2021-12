Carabiniere senza mascherina in un bar per festeggiare, la Polizia Municipale: “Non possiamo fare controlli”

Il caso del carabiniere senza mascherina ripreso in piedi su un tavolo durante i festeggiamenti di Natale è il caso della settimana. È accaduto a Mistretta, nel messinese, all’interno di un bar nel quale era in corso un brindisi per la Natività. Tre persone, una delle quali un carabiniere, sono state riprese mentre cantavano e ballavano su un tavolo in mezzo ad altri avventori, tutti senza mascherina né altri dispositivi di protezione.

Il padre del proprietario: “Vogliono divertirsi”

Come riporta l’edizione di Messina del Giornale di Sicilia, il video è comparso sul canale YouTube di Nebrodi News e sta facendo il giro del web. NeXt Quotidiani fa notare il netto contrasto tra il ruolo del carabiniere – quello di controllare che le norme anti Covid vengano rispettate – e il suo atteggiamento. Giornale di Sicilia sottolinea che in quel momento il militare si trovava fuori dall’orario di servizio.

Il padre del titolare del locale è stato ascoltato da Quotidiano di Sicilia e ha affermato: “I ragazzi hanno voglia di uscire e di divertirsi, non vanno colpevolizzati per partito preso”, ma lo stesso precisa che i tre clienti saliti sul tavolo “sono stati invitati ad accomodarsi fuori dal locale“.

La replica del comando dei carabinieri e della Polizia Municipale

Sempre Quotidiano di Sicilia cita la Sentenza n.24109 del 16 giugno 2011 della Cassazione che attribuisce ai “vigilando” e al proprietario del locale la responsabilità dei comportanti “negligenti ed imprudenti di taluni avventori”. L’atteggiamento del carabiniere senza mascherina e degli altri due avventori, in pratica, non poteva essere tollerato in quanto la Sentenza riguarda, in tal senso, solo le sale da ballo. Quello di Mistretta, invece, era un bar.

Dal comando dei carabinieri di Mistretta definiscono “incauto” l’atteggiamento del militare che, tra l’altro, avrebbe dovuto telefonare ai colleghi per trovare supporto nel contenimento delle violazioni delle norme anti Covid.

Differente, invece, la dichiarazione del comandante della Polizia Municipale:

.I controlli spettano ai Carabinieri, soprattutto nei giorni festivi. Noi non possiamo fare alcun servizio festivo in quanto da anni non abbiamo contrattazione.

Per il momento non è noto se contro il carabiniere senza mascherina immortalato nel video siano in corso provvedimenti.

