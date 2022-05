Capiamo perché ‘Detto fatto’ non va in onda: Bianca Guaccero lascia con frecciate

Perché Detto Fatto non va in onda oggi 9 maggio? Che fine ha fatto Bianca Guaccero? La trasmissione RAI è da settimane al centro di polemiche, dapprima per l’incertezza attorno alla nota conduttrice, assente per alcuni giorni dopo aver avuto un contatto stretto con un positivo. Ne abbiamo parlato con un altro articolo per provare a chiarire i dubbi del pubblico, evidenziando allo stesso tempo che ci fosse tanta incertezza anche sul futuro di un programma che è riuscito ad andare avanti per ben dieci anni.

Alcune indicazioni sul perché ‘Detto fatto’ non vada più in onda: il destino di Bianca Guaccero

Di questi, solo quattro anno hanno visto Bianca Guaccero in prima fila. Durante l’ultima puntata della scorsa settimana, l’attore Gianpaolo Gambi ha preso la parola, spiegando che ‘Detto Fatto’ chiude in quanto non ha altro da comunicare al pubblico. Nel farlo, ha sarcasticamente evidenziato che non sia necessario spiegare ad un uomo come preparare la pasta all’uovo, ma diversi addetti ai lavori hanno portato le proprie spiegazioni verso altre direzioni.

Ricapitolando, perché ‘Detto fatto’ non va in onda? Durante la puntata di Bianca Guaccero, per la quale dovrebbero comunque restare aperte le porte della RAI, ha voluto sottolineare che in giro si leggano notizie false sulla trasmissione. Chiaro il riferimento ai tanti articoli in cui si allude al crollo degli ascolti. Del resto, secondo gli esperti di questo mondo, il format della trasmissione non era più allineato al delicato momento storico che abbiamo vissuto negli ultimi due anni.

A prescindere da questo, se vi state chiedendo perché ‘Detto fatto’ non va in onda, la crisi sul fronte audience è stata evidente. Staremo a vedere quali saranno le prossime valutazioni che verranno fatte da Bianca Guaccero dopo l’annuncio della scorsa settimana sulla nota trasmissione RAI. Chiarimenti doverosi a prescindere oggi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.