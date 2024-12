Cannavacciuolo vende cryptovalute: questo il contenuto di un post X a cui siamo abituati in svariate forme, alcune più grottesche di altre. La narrazione è sempre la stessa.

Un VIP, un personaggio famoso, appare in una “famosa trasmissione televisiva” annunciando il segreto per diventare miliardari in pochi secondi: il conduttore o la conduttrice cerca di fermarlo, ma investe in diretta diventando miliardario/a egli stesso. E qui la narrazione diventa assurda e patetica.

Cannavacciuolo vende cryptovalute? No, si tratta di uno scam

Nella narrazione a questo si dice che non troverete copia dell’episodio della trasmissione, tranne una registrazione offerta dagli scammer se non degli screenshot, perché gli sgherri di Bankitalia sono arrivati in diretta arrestando tutti.

In un caso clamoroso, dove lo scam riguardava Geppi Cucciari, un certo istinto di ragebaiting (fare cassa con la rabbia popolare) si spinse a dichiarare che i suddetti avevano brutalmente manganellato la conduttrice, con tanto di immagini ad esibire il suo volto tumefatto.

A questo punto Bankitalia dichiara la carriera del VIP finita e che dopo un assurdo quanto impossibile “processo per direttissima” questi sarà recluso per un lungo periodo e blacklistato, ma come nei peggiori film di azione, lo scammer, eroe della storia ha salvato una copia del video e si immola per diffonderlo sui social prima che Bankitalia lo faccia cancellare.

Tutto quello che chiede è un vostro investimento nella sua “rivoluzionaria piattaforma di Cryptovalute e investimenti”: del resto rischiate solo di diventare così schifosamente ricchi da essere temuti dagli sgherri di Bankitalia no?

E del resto, se esistono video di Ezio Greggio che pubblicizza gli investimenti, audio di Elon Musk e Giorgia Meloni, significa che è tutto vero no? In realtà no: audio e video sono creati con l’Intelligenza Artficiale, il “post di Cannavacciolo” mostra una celebrità diversa a seconda del tempo e del luogo in cui ti connetti e alla fine ti trovi più povero dei soldi che hai investito e coi tuoi dati distribuiti a sconosciuti.

Ovviamente Bankitalia non dispone di sgherri in grado di arrestare e picchiare con impunità le celebrità: questo fa parte del piano per farvi arrabbiare per pagare.

