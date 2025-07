Cani in save list, la proposta della regione Lombardia

Nella seduta del 24 Giugno 2025 è stata approvata dalla Regione Lombardia, con deliberazione XII/873 la proposta cani in save list, o meglio la la proposta di legge parlamentare (Plp) n. 4 “Norme specifiche per alcune tipologie di cani a tutela del loro benessere e della pubblica incolumità”

Al riguardo c’è tanta, tanta disinformazione. Proviamo a fare ordine

Io ho visto sul sito della Regione Lombardia e non c’è nessuna legge approvata

Infatti è stata approvata la Proposta di Legge.

In base all’articolo 121 della Costituzione il Consiglio Regionale può fare proposta di legge alle Camere.

Il Governo, i Membri delle Camere, il CNEL, i Consigli Regionali e il popolo stesso possono formulare proposte di leggi. Famose sulla stampa per ovvi motivi sono le proposte di legge su iniziativa popolare, in quanto esse richiedono congrua raccolta di firme.

Ma esistono ancora, e sempre esisteranno, le proposte di legge ad iniziativa delle Regioni. Ciò non vuol dire che tutte le proposte di legge diventeranno tali, e non significa lo faranno nell’immediato. Non esistono “canali preferenziali” o “binari speciali”. Una proposta di legge può restare tale per molto tempo, oppure semplicemente non diventare legge.

Cosa propone la proposta in esame?

Il provvedimento viene chiamato “cani in save list”, perché prevede un elenco di razze per le quali viene ritenuto necessario un controllo più rigoroso e una formazione obbligatoria per i proprietari.

I proprietari di cani delle razze

Dogo Argentino Fila Brasileiro Tosa giapponese American Pit Bull Terrier Bull Terrier American Staffordshire Terrier Bullmastiff Rottweiler Cane corso American Bulldog Cane da pastore di Charplanina Cane da pastore dell’Anatolia Cane da pastore dell’Asia Centrale Cane da Pastore del Caucaso Cane da Pastore Maremmano Abruzzese Cane da Pastore Belga Malinois Pastore Tedesco Rafeiro do alentejo Rhodesian Ridgeback Tosa Inu Bandog Boerboel Akita Inu Akita Americano Cane Lupo Cecoslovacco Cane Lupo di Saarloos

E razze morfologicamente assimilabili dovranno quindi munirsi di una assicurazione per i danni civili, guinzaglio, museruola, nonché di un patentino che attesti il superamento di un corso obbligatorio teorico di 10 ore per l’umano che lo conduce e teorico-pratico per cane ed umano, al termine del quale si accederà al test CAE-1

Un ulteriore allegato dettaglia caratteristiche comportamentali assimilabili, come temperamento ansioso e diffidente, alta territorialità e aggressività celata e improvvisa.

Cosa è il test CAE-1?

È il Test di Controllo dell’Affidabilità e dell’Equilibrio Psichico per Cani e Padroni Buoni Cittadini, nel quale il cane ed il suo conduttore vengono esposti ad una serie di situazioni verosimili che si incontrano nella vita reale (incontro con soggetto in bicicletta, cane di sesso opposto, persona che corre davanti al cane, passeggino, soggetto che si avvicina al padrone per fare i complimenti e interagire col cane…) e si valuta il suo atteggiamento, escludendo gli animali che manifestano segni di nervosismo e aggressività che non superano con un determinato punteggio gli scenari proposti.

In fallimento il cane dovrà essere sottoposto a uso del guinzaglio e della museruola in tutti i contesti pubblici, oltre a eventuali prescrizioni aggiuntive da parte di un veterinario comportamentalista e il test potrà essere ripetuto più volte in tre mesi, con possibilità di sequestro dell’animale in caso di evidenti problemi comportamentali.

Va rilevata la presenza di operatori cinofili e dogsitter che hanno espresso qualche perplessità sulla scelta del CAE-1.

Esclusi in toto dal possesso degli animali indicati saranno persone con precedenti penali contro la persona e il patrimonio e il divieto di vendita, cessione e riproduzione di questi cani di fatto dovrebbe impedire la compravendita di cucciolate casalinghe.

Cosa questo comporta?

Che la Maggioranza si è impegnata a seguire l’Iter, ma se son rose fioriranno, e non lo sapremo prima. Vi sono già emendamenti in corso, altri potrebbbero esserci, nel frattempo bisogna, come per molte cose nella vita, attendere.

