Cane positivo al Covid-19 nel Regno Unito. I nostri lettori ci chiedono di approfondire un articolo pubblicato da AGI che fa riferimento al laboratorio dell’Animal and Plant Agency, organizzazione governativa che si occupa di salute e benessere delle piante e degli animali. Il cane è risultato positivo al Covid-19 e si presume che sia stato contagiato dai padroni. Attualmente le sue condizioni di salute sono in fase di miglioramento.

La conferma da fonti governative

Le testate internazionali riportano una dichiarazione di Christine Middlemiss, Capo Veterinario (Chief Veterinary Officer), che conferma la notizia. Troviamo la nota ufficiale sul sito istituzionale del governo inglese a questo indirizzo.

Il cane è risultato positivo al Covid-19 il 3 novembre presso i laboratori dell’Animal And Plant Agency di Weybridge. Ecco le affermazione di Middlemiss:

Tutte le prove a disposizione suggeriscono che il cane abbia contratto il coronavirus dai suoi proprietari che in precedenza erano risultati positivi al Covid-19. Non ci sono prove che suggeriscano che l’animale sia stato coinvolto nella trasmissione della malattia ai suoi proprietari o che gli animali domestici o altri animali domestici siano in grado di trasmettere il virus alle persone.

A tal proposito interviene la dottoressa Katherine Russell, epidemiologa presso la UK Health Security Agency (UKHSA):

Il COVID-19 si diffonde prevalentemente da persona a persona, ma in alcune situazioni il virus può diffondersi dalle persone agli animali. In linea con le linee guida generali sulla salute pubblica, dovresti lavarti le mani regolarmente, anche prima e dopo il contatto con gli animali.

Contagiare gli animali è possibile?

I Centers of Disease Control and Prevention (CDC) ricordano che le possibilità che l’uomo infetti gli animali domestici è possibile, e i casi nel mondo non sono mancati. A favorire il contagio dall’uomo all’animale è lo stretto contatto tra i due soggetti, per questo è consigliato il vaccino. L’infezione da Covid-19 negli animali, tuttavia, si manifesta con sintomi lievi che si possono curare anche da casa.

È dunque possibile per l’uomo contagiare il proprio animale da compagnia. Esattamente un anno fa da Bitonto era arrivato il primo caso di cane positivo al Covid-19 in Italia, mentre nel marzo 2021 la variante Delta era stata riscontrata in un gatto a Novara.

