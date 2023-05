Candidata consigliera in due comuni per due schieramenti opposti

Candidata sindaco in due comuni per due schieramenti opposti: questo il destino che ha scelto per sé Ilaria Paolillo, del Partito Animalista Italiano. Il caso, da cui il titolo di questa esposizione, esiste però per gli elettori.

Per l’eligenda il caso non c’è affatto: è lei stessa ad esprimere l’idea che la cosa faccia parte dell’agone politico.

Candidata sindaco in due comuni per due schieramenti opposti

Lato elettore, la candidata consigliera della lista «Per Catania Maurizio Caserta» del candidato sindaco del centrosinistra nel capoluogo etneo, e candidata anche con «Sud chiama Nord» a Gravina di Catania, che appoggia il primo cittadino uscente del centrodestra.

Cosa che ha suscitato le inevitabili discussioni social, nonché le critiche del candidato sindaco di Catania, che senza mezzi termini descrive come “deprecabile” candidarsi con gli oppositori politici.

Non facciamo differenza tra destra e sinistra, la doppia candidatura è un modo per avere più visibilità, per divulgare i principi del partito, l’amore e il rispetto degli animali e Caserta e De Luca sposano il nostro progetto. La mia scelta è ricaduta in un primo momento su Caserta, poi Cateno ci ha offerto un posto in lista a Gravina e mi sono spesa

Risponde la candidata, rivendicano la natura “post-ideologica” del suo partito e dichiarandosi pronta a “metterci la faccia con chi porti avanti le nostre idee, siano esso di area di destra, sinistra o centro, il nostro faro sono le nostre idee e programmi”

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.