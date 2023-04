Cancellato il Grande Fratello VIP per gli ascolti di ieri: zero fonti sull’addio di Alfonso Signorini

Ci stanno arrivando segnalazioni in merito ad alcuni post che girano oggi sui social, secondo cui sarebbe stato cancellato il Grande Fratello VIP, in vista delle prossime edizioni. In pratica, secondo queste persone non vedremo ulteriori edizioni a cavallo tra il 2023 ed il 2024, a causa di ascolti che non avrebbero rispettato le attese dei vertici Mediaset. Come stanno le cose? Indagando un po’, a dirla tutta, si potrebbe arrivare ad un verdetto differente rispesso ai soliti rumors non confermati anche su Alfonso Signorini.

Smentiamo le voci secondo cui sarebbe stato cancellato il Grande Fratello VIP per gli ascolti di ieri: voci sul futuro di Alfonso Signorini

Dopo esserci soffermati sulle previsioni riguardanti il vincitore dell’edizione che si è appena conclusa, come avete avuto modo di osservare fino a ieri anche sul nostro sito, oggi tocca fare uno step in più. Del resto, le voci sul Grande Fratello VIP cancellato per bassi ascolti non potevano non far rumore sui social. Due, a tal proposito, gli aspetti sui quali vale la pena concentrarsi stando alle informazioni che risultano disponibili oggi 4 aprile qui in Italia.

Provando a scendere maggiormente in dettagli, gli ascolti dell’ultima puntata del Grande Fratello VIP hanno raggiunto quota 2.871.000 spettatori, con l’equivalente del 24% di share. Il principale competitor di ieri sera, ovvero la fiction “Resta con me” andata in onda su Rai 1 con il suo episodio finale, è arrivata a 3.781.000 spettatori, ma con 20.6% di share a causa della sua durata nettamente inferiore.

Dunque, secca smentita in merito alle voci secondo cui sarebbe stato cancellato il Grande Fratello VIP per gli ascolti di ieri. I numeri sono stati tutto sommato positivi (difficile dire se in casa Mediaset si aspettassero di più o meno), ma ad oggi abbiamo anche zero fonti sull’addio di Alfonso Signorini. Soliti rumors che prendono piede su Facebook senza fonti autorevoli alle proprie spalle. Fate sempre attenzione a quello che leggete in questi ambienti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.