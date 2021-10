Arrivano nuove indiscrezioni in queste ore su Squid Game stagione 2, dopo le notizie che vi abbiamo fornito la scorsa settimana sul nostro sito. Fondamentalmente, oggi riscontriamo un’inaspettata apertura sulla possibile uscita di un altro capitolo, senza dimenticare la questione del doppiaggio in italiano. Già, perché la nostra lingua non è stata coinvolta in occasione della prima stagione. Dunque, abbiamo un bel po’ di cose da approfondire questo mercoledì, dopo alcune fake news che hanno preso piede in rete negli ultimi tempi.

Cosa sappiamo su Squid Game stagione 2, tra uscita e doppiaggio in italiano

Alcune cose da chiarire su Squid Game stagione 2 effettivamente le abbiamo quest’oggi. Da un lato dobbiamo prendere atto dell’intervista che il regista Hwang Dong-hyuk ha rilasciato al Times. Come accennato, si tratta di una vera e propria apertura sul proseguimento di questa storia, destinata a battere tutti i record di Netflix. L’uscita, infatti, pare sia in qualche modo anticipata dalle sue parole su alcuni temi che potrebbero essere trattati con la nuova produzione.

Fondamentale, a tal proposito, il passaggio in cui parla degli agenti che fanno parte della storia. In Squid Game stagione 2, infatti, potrebbero esserci degli episodi in cui si parlerà dell’evoluzione di questi personaggi, in modo tale da comprendere come siano finiti nello staff che si occupa dell’organizzazione del gioco. E, nel loro caso, della squadra che ha il compito di far rispettare le regole. Tanto è bastato per alimentare voci sulla seconda stagione, che fino a pochi giorni fa sembrava non essere prevista.

Parlando di Squid Game Stagione 2, l’eventuale uscita sarà con ogni probabilità caratterizzata anche dal doppiaggio in italiano. Visto il successo riscontrato in queste settimane con la prima stagione, infatti, appare improbabile che Netflix non venga incontro ai propri utenti sotto questo punto di vista. Restiamo in attesa di ulteriori novità sul tema del momento.

