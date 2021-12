Cambia nel 2022 WhatsApp con un aggiornamento per problemi e 4 errori più frequenti

Potrebbe arrivare prima del previsto un aggiornamento in successione per WhatsApp, magari già nello scorcio iniziale del 2022, per mettere la parola fine ad alcuni problemi e agli errori più frequenti che siamo soliti commettere al suo interno. L’intento del team è quello di mettere la parola fine ai quattro errori più frequenti per il pubblico, stando anche alle testimonianze di coloro che hanno scaricato l’app sul proprio device Android ed iPhone. Dunque, vediamo come stanno le cose in base a quanto raccolto di recenti

WhatsApp potrebbe ricevere un aggiornamento per alcuni problemi e 4 errori più frequenti

In sostanza, dopo aver parlato di un aggiornamento WhatsApp imminente sul fronte interfaccia, dobbiamo concentrarci sulle prospettive per la popolare app nel corso del 2022. Sostanzialmente, quali potrebbero essere i problemi risolti con l’app, in relazione agli errori che siamo soliti commettere quando apriamo la nota app di messaggistica? Secondo esperti del settore, come WABetaInfo, si potrebbe intervenire in primo luogo sulla tendenza ad aprire i link arrivati in chat in modo frettoloso. Spesso rimandano a malware e con un avviso extra prima di accedere alle landing page il numero delle vittime potrebbe calare.

Un altro intervento, legato ai problemi WhatsApp più frequenti, potrebbe comportare modifiche al download automatico dei media. Possibile che la funzione venga disattivata di default, per evitare che gli utenti possano scaricare senza volerlo contenuti in grado di mettere in discussione la sicurezza dei loro device. Tanti utenti, poi, sono soliti inviare dati sensibili superficialmente. Si ipotizza che un aggiornamento WhatsApp ci possa richiedere conferma di invio messaggio prima di mandare determinate informazioni al nostro interlocutore.

Infine, per risolvere altri frequenti problemi WhatsApp, non è escluso che il menù sia più intuito all’interno delle impostazioni, per evitare che si disattivi il backup automatico a cuor leggero. Dunque, più di un aggiornamento potrebbe fare la differenza nel 2022.

