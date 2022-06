Cala molto la cifra per Johnny Depp ed il suo patrimonio dopo il verdetto su Amber Heard

Si parla tantissimo, quest’oggi, del verdetto relativo al processo che ha visto protagonisti Johnny Depp e la sua ex moglie, Amber Heard, con relativi effetti per il patrimonio di entrambi. Ieri sera, quasi in tempo reale, vi abbiamo riportato le prime informazioni in merito, sottolineando che l’attore per un discorso di compensazioni abbia vinto a conti fatti la causa. La sentenza, infatti, impone che la donna debba riconoscere al suo ex qualcosa come 15 milioni di dollari. Una cifra altissima, che tuttavia dovrà fare i conti con alcune decurtazioni.

Cosa sappiamo sulla cifra per Johnny Depp ed il suo patrimonio dopo il verdetto su Amber Heard

Quali sono gli elementi da chiarire in merito alla cifra per Johnny Depp ed il suo patrimonio dopo il verdetto su Amber Heard? Il processo è stato caratterizzato dallo scambio di accuse tra i due. L’attore, in alcuni video trapelati in rete nelle scorse settimane, non era apparso particolarmente lucido. Filmati che hanno indotto tante persone in errore, essendo stata data per scontata la sua colpevolezza.

Alla fine, la giuria ha deciso diversamente. Tuttavia, al di là dei discorsi sul suo patrimonio, la cifra totale che spetta a Johnny Depp sarà inferiore alle aspettative. Sostanzialmente, Amber Heard dovrà pagare ben 10 milioni di dollari di “danni compensativi“, ai quali dovremo aggiungere 5 milioni di dollari di “danni punitivi“. Questi, però, secondo lo Stato della Virginia non possono superare i 350 mila dollari, oltre al fatto che Depp dovrà pagare 2 milioni di dollari per diffamazione. In totale, all’attore spetteranno dunque 8.350.000 dollari.

Dopo il verdetto di ieri, a quanto ammonta il patrimonio di Johnny Depp? Alcune fonti, di recente, hanno avanzato stime che ci hanno fatto avvicinare alla soglia di 150 milioni di dollari. Numeri altissimi, ma secondo gli addetti ai lavori sarebbero briciole rispetto ai guadagni accumulati dall’attore in decenni di carriera. Insomma, il verdetto sfavorevole ad Amber Heard fondamentalmente non cambia la vita all’attore dal punto di vista economico, pur essendo simbolico per l’opinione pubblica che in questi casi tende a condannare gli uomini frettolosamente.

