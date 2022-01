Bufera sulla RAI per l’intervista a Diana Del Bufalo ‘NoVax’: la spiegazione di Fialdini

Non si arrestano le polemiche intorno a Diana Del Bufalo, l’attrice, cantante e showgirl televisiva si è ritrovata nell’occhio del ciclone per alcune sue esternazioni fatte sul vaccino durante una diretta di Instagram. La Del Bufalo ha spiegato che per un piccolo problema al cuore l’è stato consigliato di non fare il vaccino, ma poi ha peggiorato le cose ironizzando a riguardo con parole anche piuttosto volgari che hanno finito per metterla ancor più nei guai.

Cosa dicono Fialdini e la RAI sull’intervista a Diana del Bufalo

La vicenda l’abbiamo ricostruita alcuni giorni fa. Insomma l’attrice romana si è trovata al centro di un grande putiferio e non è un caso che ormai non sia presente su Instagram da un po’, cercando di far calmare le acque. Il punto è che però nel pomeriggio di ieri è apparsa su RAI 1, nel programma di Francesca Fialdini per un’intervista. Ospite a Ruota libera, Diana non ha mai parlato di tutto ciò che l’era accaduto sui social qualche ora prima.

Immediatamente i telespettatori si sono indignati per questa cosa e c’è stata la necessità dell’intervento in diretta sui social da parte di Francesca Fialdini. La presentatrice RAI, tramite il suo profilo Instagram, ha fatto notare come la puntata in realtà sia stata registrata. La conversazione con Diana Del Bufalo è avvenuta molto prima che si generasse tutto questo caos sull’argomento vaccini, ecco perché poi non è stato tirato in ballo l’argomento.

La stessa Rai è intervenuta con una scritta sullo schermo evidenziando come fosse un’intervista registrata, cosa tra l’altro mai avvenuta prima d’ora per il programma della Fialdini. La conduttrice ha spiegato, tramite il suo profilo Instagram, come le dichiarazioni rilasciate durante questa settimana dai protagonisti non possano essere argomento di conversazione nella messa in onda, proprio perché tutto è stato registrato in precedenza.

Intanto molti telespettatori non sono rimasti di certo contenti della presenza su Raiuno di Diana Del Bufalo che ha dimostrato di minimizzare su un argomento che purtroppo non può essere affrontato in modo leggero, visto quanto dolore questa pandemia abbia causato.

