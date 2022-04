Bufera sul giornalista RAI Gianni Cerqueti che sbotta da Eurospin senza uova a Pasquetta

Polemiche per un tweet di Gianni Cerqueti, noto telecronista sportivo della RAI, che ha avuto da ridire su un supermercato di Roma perché alle ore 18 del lunedì di Pasquetta non aveva più uova. Cerqueti ha spiegato cosa fosse accaduto durante il pomeriggio di ieri quando, recandosi all’Eurospin della sua zona, ha notato come il supermercato non avesse più uova di Pasqua disponibili.

Cosa ha detto il giornalista RAI Gianni Cerqueti da Eurospin senza uova a Pasquetta

Torniamo a parlare di Eurospin, dunque, in contesto del tutto diverso rispetto all’ultima volta. Si è lamentato pubblicamente dell’accaduto, arrabbiandosi anche con la povera cassiera di turno che gli aveva chiaramente spiegato come le uova non fossero presenti sugli scaffali perché ovviamente terminate. Per Gianni Cerqueti questa situazione ha dell’assurdo ed ha invitato il supermercato a chiudere.

Non è stata però un’opinione condivisa da tanti suoi followers che, sotto al suo post su Twitter, hanno invece criticato Cerqueti per questa sua assurda esternazione. Tanti infatti non hanno assolutamente condiviso quanto detto dal giornalista e telecronista Rai, invitandolo più che altro a farsi una scampagnata nel giorno di Pasquetta. Quanto detto da Cerqueti non è per molti normale, anche perché visto l’orario in cui si è presentato all’interno del supermercato, in una giornata festiva, è normale che le scorte di alcuni prodotti non siano più disponibili.

Per molti lamentarsi della mancanza di uova di Pasqua nel giorno di Pasquetta è davvero assurdo, ma è ancor più sconvolgente che un personaggio pubblico possa augurare di perdere il lavoro a persone oneste che si sono ritrovate a lavorare nei giorni festivi. Insomma con questa esternazione pubblica Gianni Cerqueti non ha fatto di certo una bella figura e nonostante i vari commenti negativi ha continuato ad andare dritto per la sua strada ed a confermare il proprio pensiero a riguardo.

Per lui un supermercato deve avere a disposizione sempre tutto a qualsiasi ora del giorno, altrimenti deve solo chiudere perché non è in grado di soddisfare le esigenze dei clienti. Insomma, bufera su Gianni Cerqueti.

