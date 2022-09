Bufera su Tiziano Ferro che evita il passaporto italiano ai figli per il marito

Tiziano Ferro ha rilasciato un’intervista alla rivista Rolling Stone in cui ha parlato dei suoi diritti che purtroppo in Italia non vengono ancora riconosciuti. Alludendo ai figli. Il cantante di Latina vive ormai da anni negli Stati Uniti, qui ha sposato suo marito Victor Allen ed ha avuto modo di poter adottare due bambini, Andres e Margherita. Questi due bambini però non hanno il passaporto italiano e Tiziano Ferro non sembra al momento intenzionato a farglielo.

Criticato Tiziano Ferro che evita il passaporto italiano ai figli per il marito

Vicenda che richiama un’altra storia da noi trattata, a proposito di Pillon. Il problema, a detta del cantante, è che in Italia non esistono diritti per le coppie omosessuali. Situazione che non sembra poter migliorare nemmeno con le prossime elezioni, visto come non sia la priorità dei vari partiti che ambiscono a governare il Paese. Secondo Tiziano Ferro è quindi assolutamente inutile fare il passaporto italiano ai propri figli.

Effettivamente il suo matrimonio non acquisisce tale valore in Italia e i due bimbi risulterebbero essere solo figli di Tiziano, non di Victor. Il cantautore è alquanto amareggiato per tutta questa vicenda, in Italia non può vivere perché non viene tutelato dalla legge. I suoi figli, se dovessero vivere in Italia, si ritroverebbero con un diritto a metà del presidio genitoriale.

Tiziano Ferro si focalizza sul fatto che se un giorno i piccoli dovessero stare male, in Italia potrebbe solo lui recarsi in ospedale, questo perché il marito Victor non compare sul passaporto. Per il cantautore di Latina questa è una cosa assolutamente aberrante, per lui i suoi diritti non tolgono assolutamente nulla a quelli degli altri. Pensando a suoi figli chiaramente è una cosa che lo ferisce molto e per questo non ha intenzione di fargli il passaporto italiano.

Probabilmente sarà fatto in futuro o saranno proprio loro a farlo quando saranno più grandi, anche perché ne hanno diritto. Insomma Tiziano Ferro ha scelto gli Stati Uniti dove poter vivere per essere considerato come tutte le altre persone, cosa che in Italia non è ancora possibile fare per legge. In tanti hanno criticato la scelta del cantante, che avrebbe condizionato i figli per solidarizzare con il marito.

