Bufera su Sileri per la frase sui NoVax a DiMartedì: la decontestualizzazione è servita

Polemiche sui social per le parole del Sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite nella trasmissione DiMartedì condotta da Giovanni Floris. Ciò che ha scatenato l’ira dei no vax è una frase estrapolata però da un contesto e detta da Sileri durante la trasmissione, ossia che avrebbe fatto di tutto per rendere la vita difficile ai non vaccinati. Questa frase è stata realmente pronunciata da Sileri durante la trasmissione, ma facevano parte di un discorso molto più ampio.

Chiarimenti su Sileri e sulla frase contro i NoVax a DiMartedì

Su Sileri, di recente, abbiamo già pubblicato una precisazione, affermando che in realtà sia vaccinato. Sileri ha voluto infatti evidenziare come ci fosse un affollamento televisivo di persone in protesta contro il green pass, contro il vaccino, contro le restrizioni, contro i tamponi, ma alla fine per andare in tv devono per forza presentare il green pass, mostrando quindi un evidente controsenso.

Il Sottosegretario alla Salute ha invitato quindi questi personaggi a starsene a casa perché è una situazione assolutamente ridicola. Sileri ha poi proseguito evidenziando come ci sia tutta la sua intenzione di rendere la vita alquanto difficile ai non vaccinati, perché chi non ha il vaccino è pericoloso ed il governo ha l’obbligo di tutelare la salute degli italiani, di chi quindi invece si vaccina.

Il discorso non fa una piega e per renderlo ancora più chiaro Sileri ha dichiarato, attenendosi alla realtà dei fatti, che una persona non vaccinata diventa effettivamente pericolosa nel momento in cui, se si infetta, la malattia dura di più e sarà più infettante rispetto a chi è vaccinato si infetta ma è asintomatico per un giorno e tre giorni dopo è negativo.

Il vaccino inevitabilmente aiuta a resistere al meglio a tale infezione, riducendo non solo i giorni in cui si è positivi, ma anche la carica virale. Molti NoVax si sono invece soffermati solo sulla frase più forte detta all’interno di questo discorso, ma il concetto di Sileri a DiMartedì è piuttosto chiaro nel video integrale.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.