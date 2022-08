Red Canzian dice basta e risponde sulla sicurezza durante un incendio ed il concerto in Puglia

Si parla tanto in queste ore di Red Canzian e del suo concerto che si è tenuto a Sant’Agata di Puglia, nel bel mezzo di un incendio che ha devastato i boschi dell’area circostante il palco in cui si è esibito. Pesanti critiche a lui e a chi ha organizzato l’evento. Tutti incuranti della sicurezza degli spettatori, mentre oggi sono emerse testimonianze che in qualche modo sminuiscono il caso. E che è giusto portare all’attenzione di tutti.

Nuove versioni su Red Canzian impegnato in concerto in Puglia durante un incendio

Torniamo dunque a parlare di Red Canzian, a distanza di mesi da alcuni articoli che con la solita strategia acchiappaclick hanno fatto temere il peggio sul suo stato di salute. Fondamentalmente, in tanti in queste ore hanno voluto testimoniare a favore del cantante e dell’organizzazione, in quanto durante l’esibizione non ci sarebbe stato alcun allarme per l’incolumità delle persone presenti. Gli spettatori, dunque, non hanno rischiato nulla anche perché il luogo del rogo era molto distante dal concerto e le foto di notte, con la relativa prospettiva, avrebbero ingannato anche chi le ha scattate:

“Ero presente al concerto di Red Canzian. L’incendio era lontanissimo, confermo tutto, e per tutta la durata dell’esibizione nessuno è mai stato in pericolo”;

“Confermo siamo arrivati tranquillamente con l’incendio in corso salendo dalla Bastia e altrettanto dopo il concerto alle 01.00 dopo un gelato in piazza dir. Foggia senza alcuna difficoltà, ma con la consapevolezza di quanta brutta gente ci sia in giro anche in montagna”;

“Non posso credere al fatto che in tanti stiano condannando Red Canzian senza essere sul posto. Eravamo al concerto ed abbiamo visto l’incendio, ma si trovava ad una distanza clamorosa da noi“.

Del resto, la tesi della prospettiva e della distanza “sufficiente” tra l’incendio che ha preso piede a Sant’Agata di Puglia ed il luogo in cui si è tenuto il concerto di Red Canzian è la tesi portata avanti anche dal diretto interessato. Vedere per credere quanto pubblicato dall’artista sui social nella giornata di lunedì, nel tentativo di spegnere le polemiche.

