Bufera su Milly Carlucci per non aver fermato Morgan con Selvaggia Lucarelli: cantante dispiaciuto

Arrivano ulteriori novità, in questi minuti, a proposito della storia tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, con relative critiche piovute addosso a Milly Carlucci in seguito all’ultima puntata di “Ballando con le stelle“. La giornalista, dopo le polemiche che l’hanno vista protagonista con Mietta sul tema vaccino, come abbiamo riscontrato in queste settimane, ieri ha avuto una discussione con il cantante. I due, va detto, hanno avuto un passato controverso, contestualizzando un minimo l’accaduto su Rai 1.

Critiche a Milly Carlucci per la gestione del caso Morgan con Selvaggia Lucarelli

Come sono andate le cose? C’è un primo video su Twitter che ci mostra Morgan inveire nei confronti di Selvaggia Lucarelli. L’opinionista e membro della giuria di “Ballando con le stelle” non ha giudicato positivamente la performance dell’ex voce dei Bluvertigo. A quel punto, Morgan si è rivolto in malo modo nei suoi confronti, facendo notare a tutti che la Lucarelli non fosse in grado di comprendere le spiegazioni del caso. Si è andati avanti per circa due minuti così e in tanti pare stiano dalla parte della giornalista:

“Complimenti per il distacco con cui hai reagito alle provocazioni. Lezioni di garbo”;

“Non siamo alle Olimpiadi. Dal momento che sono scelti come giudici, competenti o meno che siano, occorre accettare il loro giudizio”;

“Comunque la padrona di casa sarebbe dovuta intervenire, invece è stata ai bordi del ring mentre tu ricevevi una serie di colpi bassi“.

Proprio a Milly Carlucci, che ha replicato su Twitter facendo sapere che ci saranno analisi approfondite su quanto accaduto tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, sono piovute addosso pesanti critiche. A detta di tanti, la conduttrice avrebbe dovuto intimare al cantante di controllarsi. Nel frattempo, pochi minuti fa Selvaggia Lucarelli ha pubblicato una storia Instagram in cui ha mostrato a tutti il messaggino di Morgan, in cui quest’ultimo appare dispiaciuto. A suo dire, è stata solo improvvisazione ed una sorta di gioco, ma lei al momento non pare accettare questa versione.

