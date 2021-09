Bufera su Barbara Palombelli e Carlo Freccero che rispolverano il grande reset a Stasera Italia

Non mancano certo le polemiche quest’oggi, dopo l’ultima puntata di Stasera Italia in cui Barbara Palombelli e Carlo Freccero hanno parlato nuovamente di grande reset. La conduttrice, pur essendo favorevole al vaccino, al contrario del suo interlocutore, viene accusata di aver spalleggiato eccessivamente il proprio ospite. Freccero, infatti, ha rispolverato uno dei grandi temi spinti dai complottisti in questi mesi, pur provando a dargli un’impostazione leggermente diversa rispetto a quello che viene detto sui social.

Come nascono le critiche per Barbara Palombelli e Carlo Freccero che parlano di grande reset a Stasera Italia

A rendere il tutto ancora più caldo, poi, abbiamo le recenti polemiche che hanno coinvolto la stessa Barbara Palombelli per altre ragioni, come vi abbiamo riportato anche sul nostro sito. Il tema del grande reset ci parla di un Paese dominato da élite tecnocratiche, oltre a big pharma. Questa la teoria portata avanti da Carlo Freccero, con l’Italia che potrebbe essere destinata a fare la fine della Cina sotto questo punto di vista.

Secondo l’autore televisivo, i partiti in Italia sarebbero fuori gioco, mentre tutte queste ipotesi sarebbero in qualche modo legate ai dati forniti da ISTAT. Come riportato da Huffingtonpost, va detto, il presidente dell’Istat ,Gian Carlo Blangiardo, ha parlato in occasione del Festival della Statistica di Treviso, affermando che nel 2021 potremmo non riuscire a raggiungere quota 400mila nati. Numeri che, va detto, sono figli di una limitata proiezione con quanto raccolto a gennaio 2021.

Capitolo fact checking. I dati ISTAT sono reali, ma parlano di “potenziale” decrescita della popolazione, tutta da valutare nel post pandemia. Al contempo, non ci sono basi per associare l’argomento alla solita cantilena sul grande reset. Del resto, anche i due ad un certo punto hanno fatto un passo indietro, come si osserva su Facebook.

A seguire, in ogni caso, trovate il video in cui si può osservare la risposta di Sallusti in primis a Carlo Freccero, dopo e sue uscite durante l’ultima puntata di Stasera Italia a proposito del grande reset. Per alcuni, però, rappresenta anche una replica alla stessa Barbara Palombelli.

“Dire agli italiani che il vaccino è più pericoloso del virus non sta in piedi” Alessandro Sallusti a #Staseraitalia pic.twitter.com/dbix4QXA7z — Stasera Italia (@StaseraItalia) September 22, 2021

