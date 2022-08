Bufera su Aurora Ramazzotti che invita le donne a far trovare il clitoride agli uomini

Sta creando non poche discussioni il post pubblicato da Aurora Ramazzotti sui suoi canali social, in particolare su Instagram, con il quale ha invitato le donne ad aiutare gli uomini nella ricerca del clitoride. Se da un lato ai maschietti si può imputare di non aver seguito con attenzione le lezioni di anatomia a scuola, al contempo le loro partner potrebbero archiviare il problema fornendo maggiore assistenza sotto questo punto di vista. Una sorta di corso di formazione “sul campo”.

Non perdonano Aurora Ramazzotti che invita le donne a far trovare il clitoride agli uomini

Va detto che, in passato, la ragazza sia finita al centro di polemiche anche per post acchiappaclick, come vi abbiamo riportato a suo tempo. Impossibile conoscere le intenzioni della diretta interessata in questo specifico contesto (era seria o voleva semplicemente provocare), ma la realtà dei fatti ci dice che in tanti non hanno perdonato Aurora Ramazzotti che invita le donne a far trovare il clitoride agli uomini. Basti pensare ai commenti che si leggono su Facebook:

“Mi spiace sentire questa Sua ansia “da prima pagina’. Comprendo che avere due genitori del calibro dei Suoi non sia facile. Ma, in prima pagina, si deve andare per meriti , per delle qualità artistiche, in questo caso, che Lei non fa trasparire ci siano”;

“Ragazza senza arte né parte. Solo perché è figlia di genitori vip finisce ogni 3×2 sui giornali illuminandoci con le sue ‘perle'”;

“La “professione” influencer dovrebbe essere dichiarata illegale per legge. Ma la colpa è dei tanti tonti che li seguono. Però spesso sono pericolosi, come quei maghi che intortano tanti (troppi) boccaloni”;

“evidente che non sia una ragazza dotata di un particolare talento, visto che per farla emergere ha bisogno di articoli come questo“.

Altri commenti al post de Il Fatto Quotidiano sono decisamente meno teneri. Insomma, non è stato apprezzato il contributo di Aurora Ramazzotti sulla storia del clitoride nell’ambito del rapporto tra uomini e donne.

