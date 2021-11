Bufera su Alfonso Signorini contro l’aborto al Grande Fratello: legge ed ira di Selvaggia Lucarelli

Bufera intorno ad Alfonso Signorini dopo una frase detta in diretta durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip sull’aborto. Il presentatore era alle prese con una chiacchierata goliardica insieme a Giucas Casella, situato all’interno del confessionale, ma una frase dell’illusionista ha immediatamente fatto cambiare espressione ad Alfonso Signorini. Si parlava della possibilità di far accoppiare la cagnolina di Giucas con un cane di grossa taglia, ipotizzando una futura cucciolata.

Cosa ha detto Alfonso Signorini sull’aborto al Grande Fratello: la replica di Selvaggia Lucarelli

Non è certo la prima che si parli di aborto sul nostro sito, ma qui si apre un fronte delicato. Qui Casella ha però spiegato come ci potrebbe essere anche l’opzione di un aborto. Termine che ha fatto scattare qualcosa in Signorini che ha redarguito il suo concorrente dicendo di essere assolutamente contrario all’aborto, anche quello relativo agli animali. Parole non condivise da tutti e non è un caso che in quel momento sia calato il gelo all’interno dello studio del Grande Fratello Vip.

Nessuno però è intervenuto e ci ha pensato come sempre il mondo social ad evidenziare la gaffe di Alfonso Signorini. La prima ad attaccare duramente il presentatore Mediaset è stata Selvaggia Lucarelli che, tramite il suo profilo Facebook, ha evidenziato come in Italia si sia votato ormai da quasi cinquant’anni a favore dell’aborto. Questa sua frase, a detta della Lucarelli, non la doveva di certo dire a Giucas Casella, ma più che altro a chi si ritrova ad essere costretto all’aborto terapeutico o alle donne che sono oggetto di stupro.

La giornalista si è stupita anche del fatto che in studio ci sia stato silenzio da parte delle opinioniste Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe. Non ha assolutamente accettato questo moralismo ortodosso urlato all’interno di un reality da un conduttore omosessuale pro life.

Il pensiero di Selvaggia Lucarelli è stato condiviso da tantissime donne sui social, in molti hanno messo alla gogna Alfonso Signorini per aver parlato di assoluta contrarietà all’aborto quando è chiaro a tutti che lui non rappresenti il corpo delle donne. La Lucarelli non ha quindi perso tempo nel far notare una bella caduta di stile da parte di Signorini, considerando anche le leggi italiane a favore dell’aborto. Ora bisogna capire se ci sarà una sua replica a riguardo.

