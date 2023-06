Bufera social su Martina Taglienti fidanzata di Damiano dei Maneskin: si corre troppo

Occorre fare i conti con una vera e propria bufera social nei confronti di Martina Taglienti, da alcune ore a questa parte etichettata come fidanzata di Damiano dei Maneskin. A quanto pare, infatti, si corre troppo oggi 8 giugno, considerando il fatto che in tanti si stanno fiondando anche sul profilo Instagram della ragazza che viene già etichettata come nuova campagna del volto della nota band. Tra le altre cose, qualcuno afferma non vi sia neanche certezza totale che sia lei la ragazza del famoso bacio.

Pesanti polemiche su Martina Taglienti fidanzata di Damiano dei Maneskin: sentenze frettolose anche oggi

Messi da parte, in questo frangente, le notizie trapelate negli anni a proposito delle condizioni di salute che hanno condizionato Giorgia Soleri. Quali sono gli elementi sui quali vale la pena concentrarsi in questo momento? Sostanzialmente, l’unica notizia ufficializzata al momento della pubblicazione del nostro articolo è quella secondo cui Damiano dei Maneskin e la stessa Giorgia Soleri si siano lasciati. Lo si nota dalla storia pubblicata su Instagram dal cantante nel primo pomeriggio di giovedì.

Tuttavia, la foto di un bacio dato dall’artista ad un’altra ragazza ha scatenato non solo il gossip, ma anche la caccia alle streghe. In molti affermano che sia Martina Taglienti la nuova fidanzata di Damiano dei Maneskin. Ragazza che non passa certo inosservata e protagonista come modella di diverse campagne. Non accettando la fine della storica relazione tra il cantante e la sua ex, in molti si sono precipati sotto alcuni post della presunta fiamma, mostrando il peggio di loro stessi.

Insomma, in questo momento occorre lasciare in pace Martina Taglienti a prescindere dal fatto che in futuro possa diventare o meno la nuova fidanzata di Damiano dei Maneskin. Per quanto appaia complicato, è fondamentale tutelare la privacy di tutti, in questo caso anche di Giorgia Soleri.

