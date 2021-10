Bufale su abolizione green pass in Italia nel 2021 e a chi è in regola con l’Agenzia delle Entrate

C’è una doppia bufala che dobbiamo prendere in considerazione oggi 23 ottobre in Italia, in merito all’abolizione del green pass in Italia e sulla sua concessione solo a chi è in regola con l’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima fake news, per inciso, l’abbiamo presa in esame nelle ultime ore con un altro articolo, al quale vi rimandiamo per tutti gli approfondimenti del caso. Allo stato attuale, non ci sono i presupposti per parlare di uno scenario simile e l’argomento non risulta essere neppure in discussione.

Tra abolizione green pass in Italia nel 2021 e documento a chi è in regola con l’Agenzia delle Entrate

Per quanto riguarda l’abolizione del green pass nel 2021 qui in Italia, siamo al cospetto di un’ipotesi non attuabile. Anzi, come riporta Il Tempo c’è una recente intervista rilasciata dal viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. I concetti resi pubblici in queste ore sono semplici e dovrebbero aiutare a chiarire una volta per tutte l’argomento che sta tanto a cuore a parte del popolo italiano.

Per arrivare all’abolizione del green pass in Italia, infatti, dovremmo prima superare step intermedi come il ritorno delle discoteche e degli stadi al 100% della capienza. Senza dimenticare l’eliminazione delle mascherine e del distanziamento sociale. Temi al momento non dibattuti, soprattutto considerando il trend negativo che stiamo registrando nel Regno Unito e in altri Paesi, dove la rimozione delle restrizioni ha immediatamente restituito un’impennata dei contagi e delle relative ospedalizzazioni.

Dunque, oltre alla bufala relativa alla consegna della certificazione verde solo a chi sia in regola con l’Agenzia delle Entrate, bisogna prendere atto del ritorno della fake news concentrata sulla presunta abolizione del green pass nel 2021 in Italia. Con ogni probabilità, infatti, il lasciapassare ci accompagnerà per buona parte del 2022, fermo restando possibili allentamenti sul suo raggio d’azione.

