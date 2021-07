Un tweet di Boris Johnson contro il razzismo è stato pubblicato questa mattina, 12 luglio 2021, a poche ore dalla vittoria degli azzurri nella finale di Euro2020 contro l’Inghilterra. Il primo ministro inglese ha commentato gli insulti razzisti comparsi sui social nei confronti di Jadon Sancho, Bukayo Saka e Marcus Rashford, “colpevoli” di non aver segnato i rigori decisivi. L’ondata d’odio si è manifestata sia con insulti razzisti che con minacce, per questo Boris Johnson e la stessa Nazionale britannica hanno espresso il loro sdegno sui social.

Questa squadra inglese merita di essere lodata come una squadra di eroi, non insultata con razzismo sui social media. I responsabili di questi terrificanti insulti dovrebbero vergognarsi.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.

Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021