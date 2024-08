Bonucci esalta l’Inter e lo scudetto a tavolino vinto nel 2006, ma le dichiarazioni sono false

In tanti nel corso degli ultimi giorni ci hanno segnalando una presunta intervista che sarebbe stata rilasciata da Leonardo Bonucci, il quale avrebbe ripercorso gli anni della sua carriera, oltre ovviamente ai trofei vinti. Tutti associano l’ex difensore della Nazionale alla maglia della Juventus, ma solo una parte degli appassionati sa che in realtà il ragazzo sia cresciuto nelle giovanili dell’Inter, esordendo in Serie A proprio con la maglia nerazzurra nel periodo di Calciopoli.

Bonucci parla bene dell’Inter e dello scudetto a tavolino vinto nel 2006, ma le dichiarazioni sono inventate

Proprio quest’ultimo dettaglio fa la differenza, perché l’intervista in questione sembra richiamare lo scudetto più discusso tra i venti riconosciuti all’Inter. Chiaro il riferimento al 2006, quando il titolo venne assegnato a tavolino ai nerazzurri, nonostante il terzo posto in campionato, a causa degli illeciti contestati a Juventus e Milan. Le associazioni tra Inter e Juventus sono sempre delicate, come abbiamo avuto modo di constatare in settimana a proposito del finto passaggio di Federico Chiesa ai nerazzurri.

Per farvela breve, in questi giorni è girata una dichiarazione di Bonucci, il quale avrebbe confermato di aver vinto uno scudetto anche con l’Inter nel 2026, pur giocando pochissimo e pur non avendolo ottenuto sul campo. Parole esaltate dai sostenitori nerazzurri ed aspramente criticate da quelli nerazzurri. Tuttavia, effettuando alcune verifiche, si scopre che sul sito della fonte menzionata nel post virale non ci sia alcuna intervista di Bonucci registrata.

Allo stesso tempo, in rete non troviamo tracce che ne confermino l’esistenza. Tutto questo non può far altro che rimandarci ad un unico verdetto possibile, visto che allo stato attuale non abbiamo elementi per considerare autentica l’uscita pubblica di Bonucci a proposito dello scudetto assegnato a tavolino all’Inter dopo la stagione 2006. Occorre sempre un check aggiuntivo in situazioni del genere per il pubblico.

