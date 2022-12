Bolsonaro “annulla le elezioni fraudolente”: una bufala che si rinnova

Jair Bolsonaro annulla le “elezioni fraudolente”? Questo suggerisce un post pubblicato su Facebook che i nostri lettori ci segnalano. Le teorie sui brogli elettorali d’oltreoceano si rincorrono dalla vittoria di Joe Biden su Donald Trump nel 2021, e molto vengono veicolate sui social.

A questo giro lo stesso presidente uscente insieme alle forze militari e cittadini avrebbe ribaltato il risultato che ha decretato la salita al potere di Lula, un colpo che avrebbe confermato la frode elettorale in Brasile.

“Bolsonaro annulla le elezioni fraudolente”, cosa dice il post

Chi pubblica il post scrive:

Con l’aiuto dei militari e ondate di milioni e milioni di cittadini inca**ati IN OGNI CITTÀ DEL BRASILE, sembra che l’imbroglione socialista, Lula, lascerà la Presidenza».

Una narrazione certamente suggestiva, ma lo stesso autore del post usa la formula dubitativa.

La bufala

Parliamo di bufala in quanto la notizia risulta totalmente inventata dal suo autore. Un evento di tale importanza sarebbe stato riportato dai media nazionali e internazionali, compresi gli organi più schierati, ma dell’azione di Bolsonaro e dei militari in concerto con i cittadini non esiste traccia.

A rendere tale la bufala è la Costituzione Brasiliana, che all’art. 84 stabilisce che i risultati elettorali non possono essere ribaltati né da un presidente uscente né da un capo dello Stato in carica.

Addirittura, a certificare la regolarità delle elezioni in Brasile è stato lo stesso Tribunale Elettorale Superiore (TSE).

Come ricordano altri colleghi debunker, le stesse forze armate brasiliane hanno dichiarato che le elezioni in Brasile si sono svolte regolarmente.

Parliamo di “bufala che si rinnova” dal momento che in precedenza notizie simili sono comparse sui social, ma senza alcun riscontro nella realtà.

