Bollo auto 2026: cosa ci si potrebbe aspettare dal prossimo emendamento?
C’è un emendamento in bilico sul Bollo Auto 2026 che promette grandi notizie. Se son rose, fioriranno: fino a quel momento ci sono una lista di forse di cui le testate più giudiziose che riportano la notizia hanno tenuto conto, altre meno.
Se ci sarà parere positivo del Parlamento, se il confronto con gli Enti Locali sarà positivo, se il vaglio di Costituzionalità legato al federalismo fiscale scioglierà i residui dubbi, allora potranno cambiare diverse cose.
Innanzitutto, in ballo ci sono esenzioni complete per i redditi sotto gli 8mila euro, in base alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, nonché esenzioni parziali per auto elettriche e ibride, come già però accade ora, col benestare delle singole regioni.
Contrappasso sarebbe la perdita dell’esenzione del bollo per le auto sottoposte a fermo amministrativo: il proprietario dovrebbe pagare anche per auto che tecnicamente non può usare, in quanto continuerebbe a possederle.
Bisognerà comunque attendere per i risultati, e non è che ci vorrà molto.
