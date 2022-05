Boiler Summer Cup, TikTok fa rimuovere i video

La Boiler Summer Cup ha sollevato un’importante attenzione mediatica. Come abbiamo scritto nell’articolo dedicato, la challenge consiste nel collezionare punti adescando ragazze in sovrappeso. In questo modo le vittime diventano semplicemente oggetti che vedono crollare la loro autostima dopo aver vissuto l’illusione che qualcuno sia realmente interessato a fare loro conoscenza.

Su questo fenomeno è intervenuta la stessa piattaforma. I video, infatti, sarebbero comparsi per la prima volta su TikTok per poi sdoganarsi sugli altri social, da Twitter a Facebook.

La piattaforma ha già una propria linea di contrasto al bullismo e alle molestie, come si legge nel regolamento della community a questo indirizzo:

Crediamo in una comunità inclusiva e nella libertà di espressione individuale priva di abusi. Non tolleriamo che i membri della nostra comunità vengano umiliati, bullizzati o sottoposti a molestie. Comportamenti o contenuti offensivi possono essere causa di gravi disturbi psicologici e verranno quindi rimossi dalla nostra piattaforma.

Per questo la community di TikTok è intervenuta anche nel merito della Boiler Summer Cup. Come riportano su Giornalettismo, in una nota pubblicata dall’Ansa la piattaforma prende le distanze dalla challenge:

TikTok si impegna con la massima serietà per promuovere un posto accogliente e sicuro dove le persone possano condividere la propria creatività. Le nostre Linee Guida della Community esplicitano in modo chiaro che non tolleriamo contenuti che promuovono bullismo o molestie e abbiamo rimosso i video che violano queste linee guida.

La piattaforma, però, precisa che non risultano trend sulla Boiler Summer Cup, ma è attivo un controllo per individuare violazioni.

Nonostante non abbiamo evidenza che la ‘Boiler Summer Cup’ sia un trend diffuso sulla piattaforma, il nostro team dedicato alla sicurezza continua a monitorare attentamente e rimuoverà qualunque contenuto dovesse risultare in violazione. Nel frattempo, stiamo vedendo la nostra community rispondere con video che condannano questo comportamento, contribuendo a creare uno spazio di condivisione sicuro.

Per il momento si spera che il fenomeno venga dimenticato in poche settimane, nei tempi giusti per consentire alla piattaforma di stanare tutti i contenuti legati alla Boiler Summer Cup e scoraggiare la diffusione di questi video.

