Bloccate le recensioni al ristorante di Soverato: Tripadvisor chiarisce la vicenda.

Vicenda che avete conosciuto dalla stampa nazionale in questi giorni: una ragazza, al termine di un periodo di lavoro, chiede la retribuzione.

Ne scaturisce un alterco che la ragazza ha la prontezza di filmare. Al termine del quale la ragazza venticinquenne, madre di una bambina di quattro anni, sporge denuncia per lesioni personali, furto e minacce, cominciando un iter giudiziario nel quale il datore di lavoro si difende invece asserendo di aver pagato quanto dovuto.

Sulla vicenda in sé ormai sono le autorità a dover parlare. Certo, naturalmente vi è la commendevole gara di solidarietà della società civile, che offre alla ragazza sostegno e un nuovo lavoro, delle autorità civiche e rappresentanti della società.

Ma la macchina giudiziaria è in moto, e i suoi riscontri faranno luce su una vicenda tra mille che spesso restano nell’ombra.

E tutte queste cose sono cose che indubitabilmente aiutano.

Cosa che invece non aiuta è rivolgersi a Tripadvisor e simili come se potessero agire come parte di questo macchinario.

Cosa che non funziona così: abbiamo visto mille casi di recensioni a Tripadvisor “ritorsive”, spesso senza neppure la molla di un fatto di cronaca vivo e sanguinante.

Bloccate le recensioni al ristorante di Soverato: Tripadvisor chiarisce

In passato abbiamo visto la recensione tattica a Tripadvisor come mezzo, ad esempio, usato dalla comunità novax per “sanzionare” l’uso del Green Pass.

Qualsiasi ragione vi spinga, Tripadvisor e simili non sono succedanei delle autorità. Se ritenete di avere elementi utili per chiarire una grave e turpe vicenda processuale, questi andranno conferiti a ispettori e inquirenti che già stanno lavorando sulla vicenda per farne la dovuta chiarezza.

Tripadvisor non può rispondervi. Non è il suo compito rispondere, non è un servizio nato per questo. E neppure può accettare il “bombardamento tattico di recensioni”.

Avrà solo una risposta nel caso.

Ovvero sospendere le recensioni a causa di “un evento recente che ha attirato l’attenzione dei media e causato un’afflusso di recensioni che non descrivono un’esperienza in prima persona”.

Anche la migliore causa, dicevano gli antichi romani, diventa peggiore con una pessima difesa: confondere gli strumenti non aiuterà nessuno dei coinvolti. Nessuno.

