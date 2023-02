Blatte nel ristorante stellato, la lettera dello chef: “Si può sbagliare”

Blatte nel ristorante stellato, o meglio una blatta. È quanto accaduto allo chef Ivano Ricchebono nel suo locale genovese The Cook.

La notizia ha avuto una certa risonanza nazionale e per questo Ricchebono ha conferito con la stampa locale per inviare una lettera a tutti i suoi clienti e chiarire l’accaduto.

La notizia è riportata in prima battuta da Il Secolo XIX in un articolo del 17 febbraio. Il pezzo parla “presenza di blatte”, ma lo chef – ascoltato dalla redazione – precisa:

A proposito di pulizie e disinfestazioni, Ricchebono chiarisce: “Non facciamo che pulire e ogni mese effettuiamo le disinfestazioni, tutte certificate”. La Asl ha decretato la chiusura “sino a quando non saranno soddisfatte le prescrizioni degli ispettori dell’ufficio igiene dell’azienda sanitaria”.

Tuttavia, come scrivono altre testate, il ristorante potrebbe essere estraneo alla presenza della blatta. Ricchebono dice:

Ci hanno contestato un po’ di disordine in magazzino, perché era arrivata la merce e con il servizio attivo non avevamo ancora avuto modo di sistemarla. O le mie giacche appese negli spogliatoi ma fuori dagli armadietti. Come ho detto, in cucina non avevamo ancora pulito solo perché stavamo ultimando il servizio.