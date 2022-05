Blanco molestato sul palco, la condanna sui social: “È violenza sessuale”

In queste ore è forte la condanna per quanto successo a Blanco durante il concerto a Piazza Duomo, Milano, durante l’evento di Radio Italia. Il cantante di Finché non mi seppelliscono è stato palpeggiato sulle parti intime da una fan mentre si trovava a distanza ravvicinata con il pubblico. Le immagini sono state pubblicate da una fan e ha scatenato le polemiche.

Il post

Grazie alla ragazza che mette la mano sul ca**o di Blanco rovinandomi il video dove lui prende per mano il mio ragazzo.

Il video è stato postato in primo luogo su Tik Tok e riproposto su Twitter dall’utente che, secondo la sua versione, sarebbe l’autrice del filmato.

La polemica

Le immagini hanno scatenato il dibattito: l’opinione più condivisa è che si tratti di una molestia, ma c’è anche chi precisa che il termine “molestia” potrebbe sminuire il problema. Si tratta, secondo alcuni, di una vera e propria violenza sessuale.

La notizia è stata ripresa dai quotidiani nazionali, e c’è grande attesa per un commento dello stesso Blanco che, per il momento, non ha ancora rilasciato dichiarazioni sui social.

La vicenda sta ottenendo una forte risonanza su più piattaforme e potrebbe avere nuovi sviluppi.

