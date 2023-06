Bisognerebbe farsi delle domande sul “video della bici bloccata per mancanza di credito”

Ci segnalano i nostri contatti un “video della bici bloccata per mancanza di credito”. Un video virale, diffuso ad esempio su Twitter ma anche su Reddit e simili, che mostra la rocambolesca caduta di una bici.

Caduta messa con un salto un po’ pindarico in parallelo con la valuta elettronica e l’identità digitale, insinuano che “potrebbero bloccarvi il condizionatore o l’auto elettrica”.

Terrori che abbiamo già visto in passato essere infondati, e potrete approfondire qui. Ma adesso concentriamoci sul video.

Il contenuto del video è evidente: un tizio pedala allegramente in una città affollata, all’improvviso si ribalta con la bici, “inchiodando” con la ruota frontale (tenete d’occhio questo dettaglio: è il più importante) e cadendo rovinosamente in terra.

Su reddit il video è stato postato nove giorni fa con la didascalia “E questo accade quando finisci il credito di una bici a noleggio”.

Ma nelle condivisioni si fa notare un dettaglio: la bicicletta in questione è una “Hello Bike“, servizio offerto da AliPay. Quando una Hello Bike termina la tratta pagata, blocca la ruota posteriore.

Consentendo ad esempio agli operatori del servizio che dovessero imbattersi in una “Hello Bike” abbandonata per strada da un utente poco ligio, di aggrapparla dalla sella e spingerla facendola rotolare sulla ruota davanti.

Nel video è evidente che la ruota che si blocca è quella davanti: la didascalia non precisa l’avvenimento del misterioso fenomeno, la cui spiegazione proposta da un abituale utente del servizio è che lo sventurato individuo nell’incidente abbia “inchiodato” col freno davanti, errore tipico del ciclista distratto o principiante (o causato da un danno meccanico) mentre la ruota posteriore continuava a girare.

Anche ammettendo che una azienda di nolo bici non è un ente di beneficenza, recuperare una bici infliggendo danno fisico al cliente che secondo i termini di servizio dovrebbe essere (logicamente e giuridicamente in molti ordinamenti) pagato dalla ditta è inefficiente.

Molto più efficiente ancorché brutale e scorretto è il modello in cui esaurito il credito la bici continua a marciare ma ti viene scalato o fatturato l’eccesso sulla carta di credito impostata per il pagamento iniziale.

Modello corretto sarebbe notificarti l’imminenza della cessazione della tratta e poi darti la scelta se proseguire a piedi

Conclusione

In ogni caso, non ci sono prove che il blocco della ruota sia dovuto ad un mancato pagamento. Anzi, il blocco dell’anteriore anziché della posteriore è indicato da altri utenti dello stesso servizio come causato dall’errore umano.

