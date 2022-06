Birmingham, un cane salva un neonato: era abbandonato tra i cespugli

Al padrone Terry Walsh sembrava una banalissima coperta abbandonata sotto un cespuglio dall’ennesimo buontempone che si diverte a gettare i rifiuti nei luoghi più impensabili. Hel, una husky dal cuore tenero, si era accucciata accanto a quel mucchio di stoffa e aveva iniziato a spingerlo col muso.

Terry aveva tentato di sollecitarla con il guinzaglio, ma Hel non ne voleva sapere. Così il padrone si era inginocchiato, fino a quando la sua amica a quattro zampe non aveva afferrato il mucchietto con i denti per riportarlo alla luce del sole. Era un neonato.

È successo a Birmingham, nel Regno Unito. Terry si trovava presso il parco The Mound per la consueta passeggiata insieme alla sua Hel. Quando l’husky si è avvicinato a quel fagotto nascosto sotto un cespuglio e l’ha trascinato fuori con i denti, Terry non credeva ai suoi occhi e alle sue orecchie.

Un neonato piangeva, infreddolito ma vivo. Terry ha subito preso in braccio la creatura e si è guardato intorno alla ricerca dei genitori, ma non ha trovato nessuno.

Il suo sguardo è caduto su una signora con due bambini piccoli.

Ho preso in braccio il neonato e mi sono messo a cercare i genitori nei dintorni, non riuscivo a vedere nessuno nelle immediate vicinanze, c’era solo una signora con due bambini piccoli a una 50ina di metri di distanza, così mi sono precipitato verso di lei, le ho spiegato di avere appena trovato un neonato abbandonato in un cespuglio e lei ha subito chiamato al polizia.

Hel, nel frattempo, non ha smesso di osservare incuriosita e premurosa quel piccolo indifeso e abbandonato in mezzo al parco. Quando è arrivata la polizia, il bambino ha ricevuto le prime cure. Gli agenti lo hanno ribattezzato George e per il momento non si hanno notizie sui genitori.

Queste le parole di Terry:

Ringrazio il Signore che il bambino era vivo quando la mia cagnolina l’ha trovato, sarebbe potuta andare molto peggio. Il bambino avrebbe potuto essere già morto. Ho detto ai miei vicini, il cielo ha mandato Hel a salvare il neonato!

